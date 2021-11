Le projecteur portable Yaber V10, incroyablement bon, ne coûte que 206 $ sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tout le monde sait qu’Amazon est l’endroit où chercher si vous voulez un nouveau projecteur portable. Et de nos jours, les projecteurs portables sont plus populaires que jamais. Si vous vous demandez pourquoi, vous serez heureux d’apprendre que l’explication est assez simple. La qualité des projecteurs portables s’est améliorée à pas de géant au cours des dernières années. Cela signifie que vous pouvez obtenir un seul projecteur à utiliser à la maison comme téléviseur, puis l’emporter avec vous lors de vos déplacements. À quel point est-ce génial ?

Parmi nos lecteurs, le YABER Pro V7 est l’un des projecteurs portables les plus populaires. Il se vendait 600 $ lors de son lancement, mais il a maintenant un prix de détail inférieur de 300 $ sur Amazon. C’est une valeur fantastique, mais il y a un autre modèle que vous devriez considérer à la place. La même marque populaire vient de sortir le Projecteur home cinéma portable YABER V10, et il coûte 301 $. Grâce à une remise importante et à un coupon supplémentaire, vous pouvez cependant en acheter un sur Amazon dès maintenant pour seulement 206,49 $ !

Projecteur portable WiFi YABER V10 5G pour iOS/Android/PC/PPT/PS5 Prix catalogue : 246,49 $ Prix : 206,49 $ Vous économisez : 40,00 $ (16%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur nouveau projecteur portable sur Amazon

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas YABER, nous vous mettrons rapidement au courant. C’est l’une des meilleures marques de projecteurs portables. L’entreprise vend environ 1 million de projecteurs chaque année et les gens les adorent. Des images lumineuses, des fonctionnalités conviviales et une excellente qualité sont toutes courantes parmi les projecteurs YABER.

Les Projecteur home cinéma portable YABER V10 est l’offre la plus récente de l’entreprise. Il est sorti en septembre 2021 et a déjà accumulé de nombreuses critiques 5 étoiles. Quiconque a déjà utilisé un projecteur YABER sait que ce n’est pas une surprise.

Le nouveau projecteur V10 de YABER présente un nouveau design élégant plutôt futuriste. Il aura fière allure dans n’importe quelle pièce, mais les caractéristiques et la qualité sont évidemment bien plus importantes. Vous avez devant vous un projecteur Full HD 1080p avec 9 500 lumens de luminosité, un rapport de contraste de 10 000:1 et toutes les dernières technologies. Les exemples incluent la prise en charge du Wi-Fi 5G, Bluetooth 5.1, la correction trapézoïdale à 4 points améliorée et la prise en charge de l’entrée jusqu’à 4K. Il est si facile de connecter votre iPhone, iPad, appareils Android ou votre ordinateur portable à ce projecteur portable. En fait, vous pouvez même l’utiliser avec vos consoles de jeux vidéo comme une Nintendo Switch ou une PlayStation 5.

Nous avons testé un nouveau Projecteur home cinéma portable YABER V10 qui nous a été envoyé par la société le mois dernier, et il tient toutes ses promesses. Il est facile à configurer et à utiliser, et il est lumineux à l’intérieur comme à l’extérieur. À l’intérieur dans le noir, vous serez choqué de voir à quel point il est lumineux ! La qualité d’image 1080p est impressionnante et la correction trapézoïdale permet de profiter facilement d’une image parfaitement plate. Tout comme les autres modèles YABER que nous avons testés, le V10 est fortement recommandé.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce nouveau modèle se vend 301 $. Cependant, si vous coupez le coupon spécial sur le site d’Amazon, vous pouvez en obtenir un aujourd’hui pour seulement 206,49 $ ! C’est une offre incroyable, et c’est facilement la meilleure offre de projecteur portable sur Amazon. Dépêchez-vous et profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Faits rapides du projecteur YABER V10

Les Projecteur home cinéma portable YABER V10 est une grande valeur à son prix régulier de 301 $. Avec un double rabais qui le réduit à seulement 206,49 $, cependant, c’est un achat incontournable ! Voici quelques points clés à retenir :

Le projecteur portable YABER V10 est l’un des derniers modèles de cette grande marque. YABER est connu dans le monde entier, avec des ventes annuelles de projecteurs totalisant 1 million d’unités. Ce nouveau modèle est un projecteur de cinéma maison Full HD 1080p avancé que vous pouvez emporter partout avec vous. Une image lumineuse de 9 500 lumens et un rapport de contraste de 10 000:1 font partie des principaux arguments de vente de ce modèle. Le YABER V10 est également doté de la dernière puce Bluetooth 5.1 bidirectionnelle ainsi que d’une connexion Wi-Fi 5G rapide. haut-parleurs séparés lors de vos déplacements Connectez tout ce que vous voulez, y compris les iPhones, iPads, appareils Android, ordinateurs portables et même votre Nintendo Switch ou votre PS5 La technologie YABER 2.0 Smart Engine rend ce projecteur de cinéma maison plus convivial Prend en charge l’entrée jusqu’à la résolution 4K Mise à niveau La correction trapézoïdale à 4 points offre une correction précise pour une image parfaitement plane, même lorsque vous projetez des images sous un angle Le zoom numérique vous permet de zoomer jusqu’à 50 % sans déplacer le projecteur Le système de refroidissement et la durée de vie de la lampe de 120 000 heures garantissent que ce nouveau projecteur durera des années et des années Livré avec une garantie de remboursement de 6 mois, une garantie de réparation de 3 ans et un support technique à vie

