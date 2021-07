Le projecteur solo tombe sur un maître de la guitare

Eric Clapton a passé les années 1960 à forger sa réputation hors pair dans un grand groupe après l’autre, mais c’est le 25 juillet 1970 que son nom est apparu pour la première fois dans les charts en tant qu’artiste solo.

Après son excellent travail avec les Yardbirds, John Mayall, Crème, Foi aveugle, et Delaney and Bonnie, l’album simplement intitulé Eric Clapton, sorti en Amérique sur Atco, a fait son apparition dans les charts américains. C’était six bonnes semaines avant que l’édition britannique, sur Polydor, ne fasse de même dans son pays d’origine.

Eric Clapton était une chance pour Delaney Bramlett de rendre la faveur que le guitariste britannique lui avait payé, ainsi qu’à sa femme Bonnie, en partant en tournée avec eux et en apparaissant sur l’album live qui en a résulté sorti, également sur Atco, au printemps 1970. Avec Bonnie sur choeurs, Delaney a produit et joué de la guitare rythmique sur les débuts de Clapton, qui comportait également un soutien stellaire de personnes comme Léon Russell, Jim Gordon, Bobby Keys, Rita Coolidge et Stephen Stills.

Bien entendu, la section rythmique aura bientôt un nouveau nom, refaisant surface derrière Eric sous les traits de Derek et les dominos plus tard cette année. Le sentiment d’un groupe d’amis en train de jouer était immédiatement apparent sur l’instrumental “Slunky”, qui a ouvert l’album. La première voix de Clapton était un blues, sur “Bad Boy”, parmi un ensemble de chansons principalement écrites avec les Bramletts.

Mais il y avait aussi deux co-écrits pour Russell et un, avec Delaney et Bonnie, pour un autre maestro de la guitare, Steve Cropper, sur “Told You For The Last Time”. C’est aussi l’album qui a établi l’admiration de Clapton pour l’écriture et le style de JJ Cale, avec la version de « After Midnight » qui est devenue un tube radio américain. Écoutez aussi le brillant son de cor de « Lonesome And A Long Way From Home », le charmant « Easy Now » et l’amende, fermeture “Qu’il pleuve.”

Billboard a salué les débuts en solo d’Eric Clapton, notant que «sa guitare et son travail vocal sont remarquables, et pour des ventes supplémentaires, tirez là-bas. [is] l’aide d'”amis” tels que Delaney & Bonnie, Leon Russell, Stephen Stills et John Simon. Dans la même édition, Eric Clapton est entré dans le classement à la 77e place et a atteint la 13e place en 30 semaines.

