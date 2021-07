Le projectile de Stephen Thompson a vomi « devant tout le monde » après les pesées de l’UFC 264 avant la défaite contre Gilbert Burns lors d’un co-événement principal sur la carte Conor McGregor

Stephen ‘Wonderboy’ Thompson a admis avoir ‘vomis des projectiles’ devant une foule de combattants et de dignitaires de l’UFC après les pesées de l’UFC 264.

Le concurrent poids welter a été battu dans la T-Mobile Arena par Gilbert Burns, portant un coup sérieux à ses espoirs de championnat.

.

Thompson a révélé qu’il était violemment malade après avoir pesé avant son combat contre l’UFC 264

Cela a couronné ce qui semblait être un week-end plutôt malheureux pour le pratiquant de karaté, qui a enduré un moment plutôt embarrassant après être descendu de la balance vendredi.

Afin de reconstituer ses fluides après avoir atteint la limite de poids welter de combat sans titre de 171 livres, le joueur de 38 ans a « souffle » une boisson protéinée.

Il a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Nous avons de la nourriture et j’ai cinq shakes que je dois boire, avec de l’eau.

« Maintenant, je suis épuisé à peu près de tout à ce stade, et ces shakes contiennent une tonne de sodium, de sucres, de vitamines, de minéraux, de potassium – ils contiennent tout ce à quoi vous pouvez penser dans un shake, donc c’est dur pour le corps si vous soufflez-le, n’est-ce pas?

.

‘Wonderboy’ espérait remporter quatre victoires consécutives au trot contre Gilbert Burns

.

Mais ‘Durinho’ a remporté une décision unanime en utilisant ses compétences supérieures en grappling

«Je suis assis là avec mon père avec un groupe de combattants autour de moi et des gens viennent essayer de me parler, et j’ai déjà bu mon premier verre avec deux bouteilles d’eau. Et puis j’ai commencé à avoir – quelque chose a commencé à m’arriver.

“Papa court là-bas et repousse des combattants de l’UFC pour essayer de me donner cette chose – et il ne me la fait pas”, a déclaré Thompson.

«Je projectile vomir partout. Devant toute la liste de l’UFC. Devant tout le monde.

Bien qu’il se soit rétabli à temps du co-événement principal, “Wonderboy” s’est vu refuser une troisième victoire consécutive car les juges ont tous marqué le match en faveur de Burns (29-28, 29-28, 29-28).