Le projet 75 (I) se heurte à un énorme barrage routier, un concurrent majeur se retire ; Savoir plus

Le tant attendu Project 75 (I) obtient du terrain après que l’un des principaux soumissionnaires se soit retiré de la course. Le ministère de la Défense avait publié en juillet une demande de propositions (RfP) pour la construction de six sous-marins diesel-électriques conventionnels (SSK) dans le cadre de l’initiative Make in India et en collaboration avec un constructeur de sous-marins étranger établi.

Selon des sources, le M/s tkMS (ThyssenKrupp Marine Systems), basé en Allemagne, qui avait proposé des sous-marins de type 218 Invincible Class, a envoyé une lettre au gouvernement citant trois raisons principales pour se retirer du concours.

Des sources haut placées ont confirmé à Financial Express Online avoir reçu une lettre du M/s TKMS basé en Allemagne, citant les raisons du retrait du projet 75 (I).

Quelles sont les raisons invoquées pour le retrait?

Manque de flexibilité dans le RfP

« L’entreprise souligne la rigidité de RfP. Le temps accordé pour répondre à une affaire aussi énorme est très court. Dans les grands projets, le temps de réponse est d’environ 12 à 15 mois », a expliqué la source citée ci-dessus.

L’appel d’offres pour le projet 75 (I) a été publié le 10 juillet 2021 après que le CAD a apposé son approbation en juin 2021. Et pour cela, la date de réponse a été fixée à novembre de cette année.

“Avant de répondre, chaque aspect doit être pris en compte, préparer la réponse conformément au RfP qui est volumineux prend du temps”, a ajouté la source.

Clause de responsabilité

Une autre raison de se retirer du concours est la clause de responsabilité. La société devrait prendre en charge les bateaux qui seront fabriqués par les chantiers navals identifiés par le gouvernement. Si quelque chose ne va pas, l’OEM sera tenu responsable et devra payer la pénalité », a déclaré la source.

Ajoutant: “Il s’agit essentiellement d’une clause de responsabilité illimitée pour les 30 prochaines années.”

Mazagon Docks Ltd, Mumbai et Larsen & Tubro sont les deux sociétés présélectionnées qui travailleront sur les six sous-marins du projet 75 (I). Chacun d’eux en construira trois chacun.

Transfert de technologie

Le degré prévu de transfert de technologie (ToT) n’est pas spécifié. La quantité de technologie à transférer n’est pas claire.

Le ministère de la Défense avait publié une déclaration sur la publication de l’appel d’offres qui indiquait clairement que l’Inde était à la recherche d’un transfert de technologie en profondeur de l’OEM étranger qui aiderait à développer la capacité nationale de concevoir et de construire des sous-marins.

L’accent est également mis sur l’attribution du contrat au plus bas soumissionnaire (L1), ce qui dissuadera l’OEM de transférer sa technologie complète et de partager sa propriété intellectuelle (PI).

Comment le retrait de la société allemande impacte-t-il le projet ?

Les sous-marins du projet 75 (I) devraient être équipés d’une propulsion indépendante à l’air (AIP) basée sur une pile à combustible.

Il n’y a que deux entreprises dans le monde qui ont un système de pile à combustible AIP qui est éprouvé et déjà installé sur les sous-marins. Il s’agit notamment du M/s tkMS (ThyssenKrupp Marine Systems), d’Allemagne. C’est la première entreprise au monde à concevoir et développer cette technologie.

Et l’autre société qui possède cette technologie basée sur la technologie de la société allemande est Daewoo de Corée du Sud.

Avec le retrait de la société allemande de la course, une situation de fournisseur unique a été créée.

« Habituellement, dans de telles situations, le RfP est supprimé et un nouveau est publié », selon un officier supérieur du ministère de la Défense.

Qu’en est-il de l’AIP réalisé par DRDO ?

L’AIP indigène basé sur les piles à combustible réalisé par DRDO ne devrait pas être prêt à temps pour le démarrage du projet.

Pourquoi l’AIP est-il important ?

Avec la présence chinoise croissante dans la région de l’océan Indien (IOR), la marine indienne en a un besoin urgent. Même les sous-marins qui sont construits au chantier naval MDL en joint-venture avec le groupe naval français n’ont pas l’AIP. Et comme cela a été signalé précédemment, la marine indienne étudie des options pour l’acheter auprès d’un OEM étranger.

Le projet de Rs 43 000 crore était le premier conformément au modèle de partenariat stratégique (SP) qui a été introduit dans la précédente procédure d’approvisionnement en matière de défense (DPP). Dans le modèle SP, l’accent est mis sur la transformation de l’écosystème militaro-industriel du pays.

Les OEM s’associent aux SP

Financial Express Online avait signalé en mars de cette année que les SP identifiés devaient déjà collaborer avec l’un des OEM présélectionnés. Ces OEM comprenaient le M/s TKMS d’Allemagne (Type 218 Invincible Class) ; M/s Naval Group of France (Ce groupe travaille déjà sur le sous-marin de classe « Scorpène » du projet 75 ); M/s JSC ROE de Russie (Classe Amour) ; M/s Navantia d’Espagne (classe S-80 Issac Peral); et M/s Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd de Corée du Sud (sous-marin KSS-3).

Ces entreprises ont été identifiées par le ministère de la Défense et ont reçu le RfP car elles sont considérées comme les meilleures dans le domaine de la conception et de la construction de sous-marins conventionnels.

