Le projet Altcoin envoie accidentellement 92 400 000 $ en crypto à des investisseurs, le PDG déclare qu’une erreur de protocole est à blâmer

Le fondateur et directeur général d’un protocole de prêt et d’emprunt affirme que l’erreur de protocole est à l’origine de la distribution accidentelle de dizaines de millions de dollars d’actifs cryptographiques aux investisseurs.

Dans un tweet, Robert Leshner dit que ceux qui ont reçu une quantité « grande et incorrecte » de jetons composés (COMP) à cause d’un bogue devraient retourner les actifs cryptographiques. Sinon, il sera déclaré comme revenu à l’Internal Revenue Service.

« Si vous avez reçu une quantité importante et incorrecte de COMP à partir de l’erreur de protocole Compound :

Veuillez le renvoyer au Timelock composé (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Gardez 10% comme chapeau blanc.

Sinon, il est déclaré comme revenu à l’IRS, et la plupart d’entre vous sont doxés.

Le PDG de Compound a déclaré que la perte maximale que la plate-forme de finance décentralisée (DeFi) pourrait subir est de 280 000 jetons COMP. Selon CoinGecko, COMP se négocie à près de 330 $ au moment de la rédaction, ce qui équivaut à une perte maximale possible de 92,4 millions de dollars.

L’erreur de distribution des jetons COMP provient d’un bogue apparu après le déploiement de Compound de la mise à jour de la proposition 62. La mise à niveau est destinée à corriger un problème de conditions de marché indésirables causées par la façon dont la plate-forme distribue les jetons COMP.

«Il y a quelques heures, la proposition 62 est entrée en vigueur, mettant à jour le contrat du contrôleur, qui distribue COMP aux utilisateurs du protocole.

Le nouveau contrat du contrôleur contient un bogue, ce qui fait que certains utilisateurs reçoivent beaucoup trop de COMP. »

Le PDG de Compound déclare que tous les actifs cryptographiques verrouillés sur les contrats intelligents de la plate-forme DeFi sont en sécurité.

« Tous les actifs fournis, les actifs empruntés et les positions ne sont absolument pas affectés. Les utilisateurs n’ont pas à se soucier de leurs fonds ; le seul risque est que vous (ou un autre utilisateur) recevez une quantité injustement importante de COMP.

Image en vedette : Shutterstock/chanchai howharn/Vladimir Sazonov