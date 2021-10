Le projet Altcoin soutenu par Cardano rallie 92% en seulement deux semaines, laissant le marché de la crypto dans la poussière

Le prix du projet altcoin soutenu par Cardano Coti (COTI) augmente.

Les données de Coingecko montrent que le COTI est passé d’un creux de 14 jours de 0,289679 $ à un sommet de 0,643572 $, ce qui représente une hausse de 75,8 % au cours des deux dernières semaines. La pièce, qui détient actuellement une capitalisation boursière de 526 540 060 $, vaut 0,606045 $ au moment de la rédaction.

COTI est une plate-forme de niveau entreprise qui permet aux organisations de créer leurs propres solutions de paiement et de numériser toute forme de devise à l’aide du protocole de structure de données en réseau Trustchain.

Le rallye intervient un mois après que Coinbase a lancé le support de la pièce. En août, la bourse a annoncé que ses clients pourraient commencer à échanger l’actif crypto sur ses plateformes.

En avril, la Fondation Cardano a déclaré qu’elle s’était associée à COTI, qui servira de fournisseur de passerelle de paiement pour ADA Pay, ce qui permettra aux commerçants et aux organisations d’accepter et de gérer les paiements en ADA.

Input Output Hong Kong (IOHK), la société de blockchain derrière Cardano, a également investi 500 000 $ dans COTI via le cFund de démarrage.

