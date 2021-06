Le projet BharatNet sera déployé dans 16 États via PPP

Les États couverts par le plan révisé sont le Kerala, le Karnataka, le Rajasthan, l’Himachal Pradesh, le Pendjab, l’Haryana, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Bengale occidental, l’Assam, le Meghalaya, le Manipur, le Mizoram, le Tripura, le Nagaland et l’Arunachal Pradesh.

Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi une stratégie de mise en œuvre révisée pour le projet BharatNet en optant pour un mode de partenariat public-privé dans 16 États pour couvrir environ 3 60 000 villages pour un coût total de 29 430 crores de roupies. Sur ce montant, le gouvernement fournira 19 041 crores de roupies à titre de financement du déficit de viabilité.

Le ministre des Communications, Ravi Shankar Prasad, a déclaré que la stratégie révisée de mise en œuvre du projet BharatNet, qui vise à connecter tous les gram panchayats du pays via la fibre optique pour fournir des services à large bande, comportera deux nouveaux composants. La première sera que BharatNet s’étendra désormais à tous les villages habités au-delà des gram panchayats (GP) dans lesdits états. Deuxièmement, la stratégie révisée comprend la création, la mise à niveau, l’exploitation, la maintenance et l’utilisation de BharatNet par le concessionnaire qui sera sélectionné par un processus d’appel d’offres international concurrentiel.

Prasad a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le 15 août 2020 qu’environ 6 villages lakh du pays seraient connectés au haut débit dans 1 000 jours. Il a déclaré qu’à ce jour, 1,56 lakh sur les 2,5 lakh panchayats du village ont été connectés au haut débit.

Comme indiqué précédemment par FE, avec cette allocation supplémentaire de Rs 19 041 crore pour le projet BharatNet, la dépense totale pour ce projet est passée à Rs 61 109 crore, qui comprend le montant déjà approuvé de Rs 42 068 crore en 2017. Cependant, cela ne fatigue pas. les finances du gouvernement de toute façon, car les fonds pour BharatNet sont fournis par le fonds d’obligation de service universel où environ Rs 55 000 crore sont inutilisés. Les opérateurs de télécommunications contribuent 5% de leurs revenus bruts ajustés au fonds USO.

Les États couverts par le plan révisé sont le Kerala, le Karnataka, le Rajasthan, l’Himachal Pradesh, le Pendjab, l’Haryana, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Bengale occidental, l’Assam, le Meghalaya, le Manipur, le Mizoram, le Tripura, le Nagaland et l’Arunachal Pradesh.

Le Cabinet a également accordé une approbation de principe pour étendre BharatNet pour couvrir tous les villages habités dans les autres États et territoires de l’Union, et le département des télécommunications élaborera séparément les modalités pour les autres États et UT.

Le gouvernement a déclaré que le modèle PPP tirera parti de l’efficacité du secteur privé pour l’exploitation, la maintenance, l’utilisation et la génération de revenus, et devrait entraîner un déploiement plus rapide de BharatNet.

Le concessionnaire sélectionné – partenaire du secteur privé – devrait fournir des services haut débit fiables et à haut débit conformément à l’accord de niveau de services (SLA) prédéfini. « L’extension de la portée de BharatNet à tous les villages habités avec un haut débit fiable, de qualité et à haut débit permettra un meilleur accès aux services électroniques offerts par diverses agences gouvernementales centrales et étatiques. Il permettra également l’éducation en ligne, la télémédecine, le développement des compétences, le commerce électronique et d’autres applications du haut débit. On s’attend à ce que les revenus soient générés par différentes sources, notamment la prolifération des connexions à large bande aux particuliers et aux institutions, la vente de fibres noires, la fibration des tours mobiles, le commerce électronique, etc. », indique un communiqué du gouvernement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.