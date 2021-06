Le projet Black Metal du claviériste de Nightwish Tuomas Holopainen Darkwoods My Betrothed signe avec Napalm Records

Métallurgistes cultes finlandais noirs/épiques DARKWOODS MA FAMILLE, qui figurent dans leurs rangs SOUHAITE NUIT claviériste Tuomas Holopainen, ont signé un accord mondial avec Napalm Records. Le nouvel album du groupe, “Ange du carnage déchaîné”, sera DARKWOODS MES FUTURSpremière collection de nouvelles chansons de depuis la sortie de “Chasse aux sorcières”, qui est sorti il ​​y a plus de deux décennies.

En 2020, l’ancienne horde de la formation d’origine a rejoint ses forces, désormais augmentée par l’ancien claviériste de session Holopainen en tant que membre à part entière du groupe, apportant une contribution significative au processus créatif, et Kai Hahto (aussi de SOUHAITE NUIT) en tant que batteur de session.

Fondée en 1993 à Kitee, Finlande, DARKWOODS MA FAMILLE a rapidement acquis un statut culte dans le black metal underground. En 1995, ils sortent leur premier album, “Les héritiers de l’étoile du Nord”, suivi du deuxième album, “Automne Roars Tonnerre” (1996), et “Chasse aux sorcières” (1998). Peu de temps après, la flamme païenne de DARKWOODS MA FAMILLE n’est devenu qu’un aperçu fugace dans l’obscurité nocturne de la Finlande orientale. Mais il n’a jamais complètement disparu.

En ce qui concerne la façon dont lui et son DARKWOODS les camarades du groupe ont décidé que le moment était venu pour le groupe de revenir, Tuomas a déclaré à Kaaos TV (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Nous avons fait trois albums au milieu des années 90, le dernier étant sorti en 98 ; “Chasse aux sorcières”, ça s’appelait. Et depuis, nous avons cette réunion d’amis du lycée presque tous les étés, depuis une quinzaine d’années, et nous parlons toujours du retour de DARKWOODS et puis l’oublier immédiatement. L’été arrive, on en parle, ‘Maintenant, faisons-le’ et puis on l’oublie. Mais en juillet dernier, en 2020, on se disait que c’était vraiment maintenant ou jamais. En raison de cette situation dans laquelle se trouve le monde, nous pourrions enfin avoir le temps et les moyens de réaliser réellement ce dont nous parlons depuis si longtemps. Et nous voici.”

Selon Tuomas, les tambours pour “Ange du carnage déchaîné” ont été enregistrés en février à Pétrax studios. “Ensuite, nous avons passé une semaine chez nous ici à Kitee à enregistrer les guitares et les voix”, a-t-il déclaré. “Et maintenant, c’est au milieu du processus de mixage, qui sera terminé dans quelques semaines.”

Holopainen a poursuivi en soulignant que DARKWOODS MES FIANÇAILLES n’a jamais été son groupe. “À l’origine, je n’étais qu’un musicien de studio à l’époque”, a-t-il expliqué. « Et maintenant, même si je suis membre à temps plein du groupe, je ne fais toujours aucune chanson, ce sont les autres gars qui s’en chargent. Je joue juste mes parties avec les touches… C’est la dynamique de ce groupe en particulier, et c’est ainsi que ça marche le mieux, parce que Jouni [‘Hallgrim’ Mikkonen, guitar], Teemu [‘Hexenmeister’ Kautonen, bass] et Pasi [‘Emperor Nattasett’ Kankkunen, vocals], le noyau du groupe, ils ont une vision si forte des chansons et des paroles et de l’atmosphère générale de ce que DARKWOODS est à propos. Alors ils s’occupent de l’écriture des chansons, puis je viens pimenter le tout avec les claviers, exactement comme cela a fonctionné dans le passé et sur cet album également.”

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa relation avec le black metal aujourd’hui et s’il écoute toujours le genre, Tuomas a déclaré: “Je n’écoute plus vraiment aucun type de musique, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer. Mais à l’époque, au milieu des années 90, le black metal était une chose énorme pour moi pendant une courte période des groupes comme EMPEREUR, ESCLAVE, DIMMU BORGIR et BERCEAU DE LA CROISSANCE. Je ne sais même pas si ces groupes veulent s’appeler black metal, parce que c’est tellement puritain, mais pour moi, j’ai été très influencé par ce genre de musique. Et je les apprécie toujours beaucoup. Mais je n’écoute pas beaucoup de musique à la maison. Et aussi je ne pense pas que DARKWOODS MES FUTURS peut être classé uniquement comme un groupe de black metal. Musicalement, oui, mais les paroles parlent de tout autre chose.”

DARKWOODS MA FAMILLE est:

Pasi Kankkunen – chant, guitare



Jouni Mikkonen – guitare



Teemu Kautonen – basse, chœurs



Tuomas Holopainen – claviers



Kai Hahto – batterie (session)

Crédit photo: Antti Iivonen