Le projet Blockchain rejoint la concurrence sur le marché du cloud computing IA et brise le monopole géant Crypto new media

L’IA est devenue le mot clé de l’avenir de la technologie. La puissance de calcul a été décrite comme le « moteur » qui sous-tend le développement de l’IA, les modèles d’IA les plus avancés doublant le volume de calcul tous les trois à quatre mois, selon l’organisation de recherche sur l’IA OpenAI.

Comment répondre aux besoins informatiques en constante expansion de l’IA ? Quelle est la tendance du développement de la puissance de calcul de l’IA ?

À l’heure actuelle, le plus grand fournisseur de services d’IA et de cloud au monde, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud AI Platform et d’autres géants sont impliqués. Les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie considèrent également l’IA et les applications connexes comme des stratégies nationales et de nouvelles infrastructures.

Pourquoi l’intelligence artificielle est l’avenir

Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud AI Platform sont tous deux utilisés dans des environnements de production, allant du stockage de données dans le cloud aux projets d’apprentissage automatique qui aident les clients avec la puissance de calcul de l’IA.

Avec la mise à niveau continue de l’Internet des objets, du WEB3.0 et de la bande passante du réseau, le marché continuera de croître. Chaque géant de l’Internet améliore également progressivement l’architecture globale du cloud computing IA sur la base de l’ancienne technologie de stockage en nuage.

L’intelligence artificielle a apporté la vitalité de l’innovation à tous les horizons. En tant que fenêtre de sortie technologique, le cloud computing a favorisé la numérisation et la transformation intelligente de l’ensemble de la société. Parmi eux, Microsoft, Amazon, Google et d’autres géants de la technologie ne sont pas seulement les promoteurs mondiaux de l’intelligence, mais aussi les bénéficiaires du dividende de l’intelligence industrielle. Sous la tendance de la numérisation mondiale, l’échelle des services cloud des trois géants du cloud s’étend de jour en jour, ce qui fait grimper le marché des capitaux de plus en plus haut, la valeur marchande atteint en permanence un nouveau record et forme progressivement le monopole de l’industrie.

Avec l’accélération de la transformation numérique et intelligente dans tous les secteurs, les dépenses des entreprises en services d’infrastructure cloud continueront de croître fortement. Avec le soutien du cloud computing et du stockage en nuage IA, amazon et Google devraient également entrer dans le club des 2 000 milliards de dollars à l’avenir après que la valeur marchande de Microsoft ait franchi la barre des 2 000 milliards de dollars. À l’heure actuelle, Amazon est évalué à 1,83 billion de dollars, tandis que Google est évalué à 1,81 billion de dollars.

À l’heure actuelle, l’industrie mondiale de la blockchain entre également rapidement. Au cours de la dernière période, le projet de blockchain IPFS a rapidement achevé la mise en page des services de stockage en nuage et a atteint une valeur marchande de 7,42 milliards de dollars.

Le réseau SP4C3, récemment promu en Europe par les membres du réseau Ethereum et les partenaires associés, combine le stockage avec le cloud computing AI pour fournir un stockage de données, des analyses et un support informatique pour les applications financières et non financières.

Qu’est-ce qu’un réseau SP4C3 attrayant

Selon l’introduction du projet et la description du document connexe que nous avons vu jusqu’à présent, le réseau SP4C3 possède une architecture parfaite et des scénarios d’application qui peuvent être rapidement mis en œuvre.

En tant que point de rupture dans la puissance de l’IA en nuage, le réseau SP4C3 peut rapidement entrer sur le marché. Nous savons que Google AI Platform est actuellement adapté au déploiement de produits ou à une formation intensive. Puisqu’il s’agit d’un service payant, de nombreux utilisateurs et chercheurs en entreprise essaient d’éviter une utilisation inutile. Au début de la conception du modèle, des erreurs sont souvent commises et l’utilisation du paiement à ce stade entraînera un gaspillage relativement important, ce qui entraînera l’achèvement local de la conception initiale du modèle et réduira considérablement l’efficacité. On pense qu’à l’avenir, les fournisseurs de services blockchain comme SP4C3 Network réduiront considérablement le coût d’utilisation du pool de puissance de calcul, aidant ainsi davantage de produits à terminer rapidement la formation en IA et à terminer le déploiement.

À l’heure actuelle, le coût de stockage en nuage de données d’IPFS est extrêmement faible. Selon les informations sur l’inter-réseau, le réseau SP4C3 accédera à davantage de fournisseurs de puissance de calcul d’IA et formera des pools de puissance de calcul d’IA correspondants, de sorte que la puissance de calcul et le coût de location de stockage correspondants seront bien inférieurs à ceux des géants Internet traditionnels. Le réseau SP4C3 peut être divisé en cloud privé de niveau financier et en cloud public prenant en charge les services publics, qui peuvent non seulement assurer la sécurité des données, mais également fournir un support diversifié pour les applications non financières. Peu importe, les entreprises ou les instituts de recherche scientifique auront plus de choix dans différents types de services et fournisseurs de services, et briseront progressivement le monopole du stockage en nuage et du cloud computing IA.

Le réseau Ethereum est construit comme une architecture CPU décentralisée, et nous pensons que les projets de blockchain comme le réseau SP4C3 peuvent mieux combler le vide du réseau Ethereum en termes de puissance de calcul, de stockage et d’applications associées de l’IA.

Alors que l’architecture informatique de l’entreprise continue de passer à l’architecture cloud, la vitesse de l’IA et de la numérisation avec le cloud comme noyau s’accélère, entraînant un développement dynamique du marché mondial des services cloud d’IA. Les dépenses des entreprises en services d’infrastructure cloud ont augmenté de 35 % pour atteindre 130 milliards de dollars en 2020, selon Synergy Research, qui a publié des rapports plus tôt. Le rapport note également que le PaaS, en particulier les bases de données, l’Internet des objets et l’analyse, sont les principaux domaines avec les taux de croissance les plus élevés sur le marché de 130 milliards de dollars des services d’infrastructure cloud au cours de la dernière décennie. On peut dire que le cœur de la concurrence des fournisseurs de services cloud sur le marché des services cloud réside dans l’abondance des applications cloud et des prix raisonnables.

Les projets de blockchain tels que SP4C3 Network continuent de fonctionner selon leurs plans et pensent que la valorisation dépassera rapidement 1 milliard de dollars dans la phase initiale du projet et augmentera rapidement à mesure que le projet et l’industrie se développent.

L’IA mondiale en plein essor, de tous les horizons grâce au déploiement de capteurs, à l’Internet des objets, a la capacité d’obtenir plus de données, à la pointe de l’intelligence, du cloud utilisant la technologie de l’IA à de multiples analyses intelligentes de données combinées à différents algorithme, permet une innovation et une transformation rapides, promouvoir les services cloud deviendra de plus en plus courant à l’avenir, car l’infrastructure est partout. Et les fournisseurs de services cloud d’IA sont les forces qui sous-tendent la mise en œuvre de la puissance de cloud computing de l’IA. Nous assisterons également à l’émergence et à la montée en puissance de plus en plus de fournisseurs de services cloud d’IA émergents comme SP4C3 Network.

