Le projet chinois de blockchain BSN pour intégrer R3 Corda

Red Date Technology, l’un des créateurs du réseau de services basé sur la blockchain en Chine, a obtenu des droits de licence auprès de R3 pour revendre les implémentations Corda pour les entreprises et les entreprises en Chine.

Selon un communiqué de presse de R3, cette nouvelle marque la première occasion pour le développeur BSN de revendre la technologie blockchain d’entreprise à une société étrangère.

Étant donné que l’accord R3 est conclu avec BSN China, les développeurs créeront une version autorisée de Corda pour se conformer à la réglementation chinoise de la blockchain. De plus, les banques étant apparemment l’un des utilisateurs probables du réseau, l’infrastructure cloud UnionPay du pays accueillera les notaires BSN Corda.

Le partenariat offre également un point d’entrée pour R3 sur le marché chinois suite à l’expansion significative de la société en Asie.

Commentant l’importance d’intégrer un projet de blockchain d’entreprise comme Corda sur le BSN, le PDG de Red Date Technology, Yifan He, a fait remarquer:

«Corda sera mis en service en Chine via l’initiative Open Permissioned Blockchain de BSN pour offrir aux développeurs chinois un accès à faible coût à la technologie Corda. Red Date contribuera également à favoriser l’adoption de Corda et CorDapps parmi toutes les banques chinoises, permettant aux sociétés financières chinoises de rationaliser leurs processus commerciaux et de bénéficier des avantages profonds de la blockchain d’entreprise.