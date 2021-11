Image: Bored Ape Yacht Club / Geoffrey Huntley

Il y a quelques heures, un site Web est apparu en ligne dans le but exprès d’héberger un torrent de près de 20 To (c’est-à-dire des téraoctets, les grands de la mesure des données numériques) contenant tous les NFT disponibles via les blockchains Ethereum et Solana.

The NFT Bay, dont le nom et le riff de conception global sur la base de données torrent emblématique The Pirate Bay, est l’œuvre d’un certain Geoffrey Huntley, un ingénieur australien en logiciels et en développement. Dans un document de questions fréquemment posées rédigé pour des journalistes agaçants comme moi, Huntley décrit The NFT Bay comme un « projet d’art éducatif » conçu pour enseigner au public ce que sont et ne sont pas les NFT, dans l’espoir que moins de gens se fassent escroquer par le les innombrables escrocs de la technologie.

« Fondamentalement, j’espère que les gens apprendront à comprendre ce que les gens achètent lorsqu’ils achètent de l’art NFT en ce moment, ce n’est rien de plus que des instructions sur la façon d’accéder ou de télécharger une image », a expliqué Huntley. « L’image n’est pas stockée sur la blockchain et la majorité des images que j’ai vues sont hébergées sur le stockage Web 2.0, qui finira probablement par 404, ce qui signifie que le NFT a encore moins de valeur. »

La principale inspiration de Huntley pour The NFT Bay était Pauline Pantsdown, le personnage drag du satiriste australien Simon Hunt, qui dans le passé a parodié la politicienne controversée Pauline Hanson en raison des politiques de droite de Hanson.

« Parfois, les mauvaises choses obtiennent du temps d’antenne et le seul moyen d’aller droit au but est avec l’art », a ajouté Huntley sur Twitter avec un lien vers un court documentaire de Pauline Pantsdown.

Les NFT (ou jetons non fongibles) ont fait parler de lui au cours de la dernière année, augmentant rapidement les partisans alors même que la réputation de la technologie s’effondrait. Et tandis que la plupart des réactions se limitent aux blagues sur les réseaux sociaux sur le « vol » des NFT en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sauvegardant les illustrations (généralement terribles) associées aux jetons créés par la blockchain (et donc incroyablement nocifs pour l’environnement), des figures majeures dans l’industrie du jeu ont également pris note.

Le mois dernier, Steam a interdit les jeux qui avaient quelque chose à voir avec les NFT ou la crypto-monnaie, incitant 26 développeurs à envoyer à Valve ce que mon collègue Luke Plunkett a justement décrit comme « une lettre très triste » se plaignant de la décision de l’entreprise. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a plus récemment qualifié les NFT d’« exploiteurs » lors d’une interview avec Axios. Mais malheureusement, pour chaque Valve, Xbox et développeur indépendant refusant les NFT, il y a aussi un Ubisoft, Sega et Square Enix qui se lancent avec plaisir.

« [NFTs] ne sont valables que comme outils de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de fraude à l’investissement plus importante », a écrit l’informaticien Antsstyle dans une critique cinglante de la technologie, dont la version longue est peut-être la ventilation la plus complète des maux posés par les NFT, la crypto-monnaie , et la blockchain sur laquelle ils opèrent. « Il n’y a aucune valeur réelle pour les NFT. Leur seul but est de créer une rareté artificielle d’une œuvre d’art pour soi-disant augmenter sa valeur.