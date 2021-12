Le projet Crytpo de Meta perd un cadre supérieur, le dernier coup dur pour la poussée des paiements numériques de la société

Le projet de crypto-monnaie en difficulté de Meta a subi un nouveau coup dur, le cadre supérieur David Marcus, ancien de PayPal, annonçant qu’il quittera l’entreprise à la fin de l’année.

Tel que rapporté par Bloomberg, Marcus quitte Meta pour poursuivre des opportunités entrepreneuriales et explorer d’autres passions en dehors de l’organisation :

Selon Marcus :

« Bien qu’il y ait encore tant à faire juste après le lancement de Novi – et je reste toujours aussi passionné par la nécessité de changer nos systèmes de paiement et financiers – mon ADN entrepreneurial m’a poussé pendant trop de matins d’affilée à continuer à l’ignorer.

Marcus sera remplacé par l’ancien PDG d’UpWork, Stéphane Kasriel, à la tête du projet Novi, qui, comme indiqué, est encore loin de gagner du terrain en tant qu’option de paiement, malgré son lancement en grande pompe il y a près de deux ans et demi.

Initialement annoncé sous le nom de « Balance », Meta avait espéré pouvoir introduire un système de paiement numérique natif au sein de Facebook qui alimenterait éventuellement le commerce électronique et des transactions plus larges, pour en faire un utilitaire plus critique pour davantage d’utilisateurs à travers le monde.

Le principal objectif dans ce sens semblait être l’Inde, où Meta s’est efforcé de renforcer sa présence et d’exploiter l’écosystème numérique émergent de la deuxième nation la plus peuplée du monde. Désormais, le plus grand marché d’utilisateurs de Facebook, établissant davantage sa présence dans le virage technologique indien, pourrait faire de Meta un fournisseur essentiel, facilitant un large éventail de fonctionnalités dans la région, y compris, ce qui est important, les transferts de fonds, l’Inde enregistrant plus de transactions de fonds que tout autre pays.

Ces transactions coûtent de l’argent, les fournisseurs financiers facturant chaque transfert, et Meta a vu cela comme un moyen de maximiser l’utilisation de ses transactions gratuites basées sur la cryptographie, ce qui verrait alors les utilisateurs indiens déplacer plus d’argent via ses systèmes, ce qui à son tour les encourager à effectuer plus de paiements et d’achats dans ses applications. Si vous faites déjà confiance à Meta pour les envois de fonds, il devient moins difficile d’évoluer vers davantage de types de transactions, ce qui était la promesse clé du projet Novi et la plus grande impulsion derrière la poussée de l’entreprise.

Mais ensuite, peu de temps après l’annonce du projet Libra, les responsables indiens ont exclu tout espoir d’une monnaie Facebook opérant à l’intérieur de ses frontières. Ce fut un premier coup dur pour le projet, qui a ensuite perdu le soutien de divers fournisseurs de paiement et responsables, et semblait voué à l’échec, en raison à la fois de la résistance aux paiements numériques et à Meta plus largement.

Meta a depuis essayé de remodeler le projet à plusieurs reprises, notamment en le renommant en « Novi » en mai de l’année dernière, tandis que le mois dernier, enfin, Meta est passé à un test pilote en direct de son portefeuille numérique Novi aux États-Unis et au Guatemala. , permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent entre les deux régions.

C’est le dernier grand saut auquel Marcus fait référence dans son annonce. Et bien qu’il soit apparemment positif de voir le projet passer à cette étape suivante, des préoccupations plus larges concernant la crypto-monnaie et sa sécurité, en particulier dans les outils de Meta, devraient rester un obstacle pendant un certain temps encore.

En effet, divers pays ont décidé d’interdire complètement l’utilisation de la crypto-monnaie, y compris la Chine et l’Inde, tandis que les responsables suédois ont appelé l’UE à interdire les projets de cryptographie en raison des impacts climatiques liés à l’extraction de crypto. La recherche suggère également que les citoyens britanniques soutiendraient également une interdiction des crypto-monnaies, et tandis que l’élan se développe pour les projets crypto-alignés comme les NFT en ligne, il y a apparemment une préoccupation sous-jacente d’un crash du marché à venir, qui creusera un trou dans la bulle crypto actuelle et effacer la valeur perçue de ces produits numériques en plein essor.

À bien des égards, la nature des communautés crypto, fondées en grande partie sur la bonne volonté, a créé une avenue plus attrayante et attrayante pour l’investissement crypto, mais à plus grande échelle, il semble toujours y avoir un risque important dans ces systèmes de paiement, avec des opportunités limitées pour recours en cas d’escroquerie et de vol. En tant que tel, l’idée que les projets de cryptographie profiteront à certaines des communautés les plus vulnérables peut également être erronée, car elle pourrait également ouvrir ces mêmes personnes à une exploitation plus large, et bien que les systèmes bancaires mondiaux doivent évoluer, la promesse de souveraineté financière demeure. lourde, même dans le meilleur des cas.

Et c’est avant de considérer la réaction plus large contre Meta et ses pratiques anticoncurrentielles utilisées pour dominer les marchés des médias sociaux et des publicités numériques. Peu de gouvernements veulent voir Zuck and Co gagner encore plus de pouvoir, et en tant que tel, la résistance à son projet de paiements numériques devrait rester ferme pendant un certain temps encore, ce qui pourrait encore tuer le projet Novi.

La perte de Marcus, de son expertise considérable et de son poids dans l’industrie, est un coup dur à cet égard, et même si Meta continuera, il sera intéressant de voir si et comment Novi se développera tout au long de 2022.