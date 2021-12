Le projet d’action en direct Mega Man arrive sur Netflix – Rapport

Une adaptation en direct de la série de jeux vidéo classique Mega Man arriverait sur Netflix, selon la société de production Supermarché (Catfish).

Au moment d’écrire ces lignes, le service de streaming n’a pas encore confirmé ou commenté ce projet. Mais dans une mise à jour complète du site Web de Supermarché, ils ont laissé échapper que « les fonctionnalités en cours incluent une adaptation de Mega Man de Capcom pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils ont écrit et qu’ils réalisent ». On ne sait pas si ce projet se rapporte – ou est en fait le même que – le film en direct Mega Man annoncé en 2018, qui IGN a confirmé en 2020 provenait toujours des réalisateurs Ariel Schulman et Henry Joost.

Netflix abrite actuellement d’autres adaptations de jeux, notamment Castlevania, The Witcher et League of Legends: Arcane.

Dans le même ordre d’idées, il a également été annoncé qu’une nouvelle série télévisée Earthworm Jim est actuellement en cours de développement. Cependant, comme pour le projet Mega Man, aucun des deux n’a publié d’informations sur l’intrigue ou le casting.

Le service de streaming a également récemment démontré qu’il rejetait rapidement les adaptations en direct de séries, quelle que soit la popularité de son matériel source. Plus tôt ce mois-ci, après des retards considérables et une seule saison, Cowboy Bebop a reçu la hache sans cérémonie.