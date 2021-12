Le projet d’Amazon de reprendre la participation de Cataraman dans Prione Holdings viole la politique d’IDE : CAIT

En août, Amazon et NR Narayana Murthy’s Catamaran avaient annoncé qu’ils ne poursuivraient pas leur coentreprise Prione Business Services au-delà de mai 2022.

L’organisme des commerçants nationaux CAIT a affirmé jeudi que le projet d’Amazon, le géant du commerce électronique, d’acquérir Prione Business Services – sa coentreprise avec Catamaran – constituerait une violation de la politique d’investissement étranger direct.

Amazon a annoncé l’acquisition de Prione Business Services, sous réserve des approbations réglementaires requises.

Amazon a demandé à la Commission indienne de la concurrence (CCI) l’autorisation d’acheter la participation de 100 % de Catamaran Ventures dans Prione Business Services Pvt Ltd, et si l’approbation de la CCI est donnée à Amazon, « ce sera une violation flagrante de la Politique d’IDE », a déclaré la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) dans un communiqué.

Ce serait une violation car Amazon aura un contrôle total sur un vendeur sur sa plate-forme de marché, ce qui transformera la société en ligne d’une plate-forme de marché en une plate-forme basée sur l’inventaire, ce qui est strictement interdit en vertu de la politique FDI, a-t-il ajouté.

Malgré de multiples enquêtes menées par diverses agences indiennes telles que la Direction de l’application des lois et la Commission de la concurrence de l’Inde, Amazon a « implacablement » adopté divers moyens pour « contourner » les lois souveraines de l’Inde, a-t-il noté.

