Le projet d’Apple de payer 100 millions de dollars pour régler le procès des développeurs obtient l’approbation préliminaire du juge

En août, Apple a annoncé qu’il verserait 100 millions de dollars et apporterait plusieurs modifications à l’App Store pour régler un recours collectif intenté par des développeurs, et l’offre de règlement a reçu l’approbation préliminaire hier de la juge Yvonne Gonzalez-Rogers, qui est supervisant cette affaire en plus du procès Epic v. Apple.



Selon les termes de l’accord, Apple créera un « fonds » de 100 millions de dollars, auquel les développeurs pourront accéder en fonction de leurs revenus historiques sur l’App Store. Les développeurs qui ont gagné 1 million de dollars ou moins via la vitrine américaine pour leurs applications au cours de chaque année civile entre le 4 juin 2015 et le 26 avril 2021 peuvent recevoir entre 250 et 30 000 $. Des paiements plus élevés seront versés à ceux qui ont participé plus largement à l’écosystème « App Store ».

Les développeurs éligibles pourront faire des réclamations lorsque le règlement recevra l’approbation finale et pourront s’inscrire pour être alertés lorsque les réclamations seront acceptées via un site Web créé pour le procès.

En plus de payer 100 millions de dollars, Apple a accepté de maintenir le programme ‌App Store‌ pour les petites entreprises dans sa structure actuelle pendant les trois prochaines années, et il permettra aux développeurs d’utiliser des méthodes de communication comme le courrier électronique pour partager des informations sur les méthodes de paiement disponibles en dehors de leurs applications iOS. .

D’autres termes incluent davantage d’options de tarification de l’App Store‌, la publication d’un rapport annuel de transparence basé sur les données de l’‌App Store‌ et des outils qui permettent aux développeurs de faire appel du rejet d’une application. Vous trouverez tous les détails sur ce qu’Apple a accepté dans notre article de règlement original.

Le procès remonte à 2019, lorsqu’un groupe de développeurs iOS a accusé Apple d’utiliser son monopole ‌App Store‌ pour imposer des commissions « tueuses de profits ». Les développeurs n’étaient pas satisfaits de la réduction de 30% d’Apple, un problème qui a été en grande partie résolu lorsque Apple a introduit le programme App Store Small Business et a réduit les commissions à 15% pour les développeurs gagnant moins d’un million de dollars au cours d’une année civile donnée.

À l’avenir, les mémoires, documents et mémorandums à l’appui de l’approbation finale du règlement doivent être déposés avant le 29 avril 2022, et une audience sur l’équité et l’approbation finale aura lieu le 7 juin 2022. Si et quand l’approbation finale est accordée , les développeurs commenceront à recevoir de l’argent d’Apple.