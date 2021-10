Le projet de Biden de payer 450 000 $ aux immigrants illégaux pourrait dépasser les paiements à certains 11 septembre, des familles de militaires

Un plan signalé par l’administration Biden de payer 450 000 $ par personne aux immigrants illégaux qui avaient été séparés pendant l’administration Trump pourrait dépasser les paiements versés à certaines familles de victimes du 11 septembre et aux familles Gold Star.

Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux envisageaient de verser 450 000 $ à ceux qui ont traversé la frontière illégalement et ont été séparés des membres de leur famille. C’est en réponse à un procès intenté par des groupes de défense des droits civiques. Les paiements pourraient donc s’élever à près d’un million de dollars par famille et à un milliard de dollars au total, bien que le Journal ait déclaré que de nombreuses familles obtiendraient des paiements plus faibles.

LES RÉPUBLIQUES DEMANDENT DES RÉPONSES AU CABINET BIDEN SUR LES PAIEMENTS SIGNALÉS À DES IMMIGRANTS ILLÉGAUX : « DÉCISION HORRIFIQUE »

Le rapport, que Fox News n’a pas confirmé, a suscité l’indignation immédiate des républicains et des anciens responsables de Trump à l’idée d’utiliser l’argent des contribuables pour transformer des immigrants illégaux en millionnaires.

10 juin 2021 : deux familles de migrants du Brésil traversent une brèche dans le mur frontalier pour atteindre les États-Unis après avoir traversé le Mexique pour Yuma, en Arizona, pour demander l’asile. ((AP Photo/Eugène Garcia, Dossier))

Les critiques ont rapidement noté qu’il serait plus que reçu par les familles de ceux qui ont perdu des êtres chers pendant le service militaire. La gratification de décès est un paiement unique non imposable de 100 000 $. En outre, il existe un programme d’assurance-vie, le Servicemember Group Life Insurance (SGLI), mais qui plafonne à 400 000 $ – et exige que les membres du service y aient cotisé.

Le représentant Dan Crenshaw, R-Texas, a fait le contraste entre les paiements et ce qui est donné à ceux qui ont perdu des êtres chers au service du pays.

Représentant Dan Crenshaw, R-Texas. (Fox News)

« Biden veut payer 450 000 $ aux immigrants illégaux pour leurs difficultés tout en enfreignant nos lois », a tweeté Crenshaw, R-Texas, un vétéran de la Navy SEAL. « Pour la perspective, si un militaire est tué au combat, son plus proche parent reçoit un paiement d’assurance de 400 000 $. Que cela s’imprègne. »

DÉBATS DE L’ADMINISTRATION BIDEN PAYER « DES CENTAINES DE MILLIONS » AUX FAMILLES SÉPARÉES À LA FRONTIÈRE

Vendredi, des dizaines de républicains ont écrit aux chefs des différentes agences pour faire valoir un point similaire.

« L’idée que nous donnerions aux étrangers illégaux qui ont enfreint la loi un chèque qui dépasse le montant que notre gouvernement fournit à nos vaillantes et héroïques familles Gold Star est honteuse, répréhensible et moralement indignée », ont-ils écrit.

Séparément, des comparaisons ont été établies avec les paiements pour les victimes du 11 septembre. Le Journal a rapporté qu’un avocat du DHS s’est plaint que les paiements pourraient s’élever à plus que ce que certaines familles de victimes du 11 septembre ont reçu – ce qui a financé des indemnités moyennes d’environ 2 millions de dollars, mais certaines nettement inférieures. Cependant, d’autres responsables auraient repoussé la comparaison, affirmant que le gouvernement américain n’était pas responsable du 11 septembre.

Dans l’état actuel du fonds en vertu de la loi actuelle, bien qu’il n’y ait pas de plafond global sur le total des prestations pouvant être versées, il existe un plafond pour les pertes non économiques résultant du cancer à 250 000 $ et les pertes non économiques ne résultant pas du cancer à 90 000 $. . Pour les cas où un problème de santé lié au 11 septembre entraîne la mort, l’indemnité présumée prévue dans le règlement du fonds pour les pertes non économiques est de 250 000 $ plus 100 000 $ supplémentaires pour le conjoint de la personne et chaque personne à charge. »

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que la nouvelle était « une autre façon pour le président Biden de mettre l’Amérique en dernier ».

« Les avocats de sa propre administration admettent que les paiements aux immigrants illégaux pourraient être supérieurs à ce que les familles des victimes du 11 septembre ont reçu », a-t-il déclaré. « Honteux. »

Pendant ce temps, les défenseurs des victimes du 11 septembre et leurs familles ont déclaré dans un communiqué que la nouvelle était un « choc » pour eux étant donné qu’ils essayaient de persuader le Congrès et l’administration de financer les paiements pour ceux qui, selon eux, ont été injustement empêchés d’être indemnisés.

« C’est un scandale compte tenu de la situation actuelle dans laquelle se trouvent les conjoints et les enfants à charge du 11 septembre alors que nous essayons de persuader le Congrès, le DOJ et l’administration Biden de financer notre paiement forfaitaire de rattrapage », le groupe « September 11 Advocates » dit dans un communiqué.

« Les familles du 11 septembre ont subi une séparation ultime qui n’était pas de nature temporaire. De plus, les familles du 11 septembre sont des citoyens américains qui étaient des civils innocents se présentant simplement au travail le matin du 11 septembre.