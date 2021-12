Le projet de crypto-monnaie Novi de Meta lance un nouvel essai sur WhatsApp aux États-Unis

Le projet de crypto-monnaie en difficulté de Meta a franchi une nouvelle étape, avec le nouveau chef de Novi, Stéphane Kasriel, annonçant aujourd’hui qu’un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de l’argent en utilisant Novi sur WhatsApp, à la suite de son récent essai initial.

Comme vous pouvez le voir dans cette séquence, les utilisateurs de l’essai pourront transférer rapidement et facilement des fonds – sans frais – via Novi sur WhatsApp, servant essentiellement de test de validation de principe plus large du processus.

Un premier pilote du portefeuille numérique Novi a été lancé parmi un petit groupe d’utilisateurs aux États-Unis et au Guatemala en octobre, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent entre les deux régions. Ce premier véritable test du système a fourni une série d’informations à l’équipe Novi – comme l’explique Kasriel :

« Depuis que nous avons introduit le pilote Novi il y a à peine six semaines, nous avons pu tester et apprendre quelles fonctionnalités et fonctionnalités sont les plus importantes pour les gens, et concentrer nos efforts pour les rendre encore meilleures. Nous entendons souvent dire que les gens utilisent WhatsApp pour coordonner l’envoi d’argent à leurs proches, et Novi permet aux gens de le faire en toute sécurité, instantanément et sans frais.

Il s’agit d’un cas d’utilisation clé pour Novi, permettant aux utilisateurs, en particulier ceux des marchés en développement, d’envoyer des transferts de fonds dans l’application, comme envoyer de l’argent à leur famille depuis d’autres régions.

Les envois de fonds sont un élément clé pour le marché indien, les citoyens indiens transférant plus de fonds par envoi de fonds que quiconque dans le monde. C’est là que Meta aimerait vraiment voir son processus Novi gagner du terrain, ce qui contribuerait à augmenter l’utilité et la valeur de WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée en Inde, avec 487 millions d’utilisateurs locaux.

Cela alimenterait également sa poussée de commerce électronique. Une fois que les utilisateurs transfèrent des fonds dans l’application, il leur est alors beaucoup plus facile d’acheter des produits ou de payer pour des services en flux également, et bien que le gouvernement indien soit toujours fermement opposé à la crypto-monnaie et donne à Meta, en particulier, plus influence économique, Meta espère que cet essai initial mettra mieux en valeur la valeur potentielle du système, ce qui pourrait ensuite l’aider à convaincre les régulateurs d’autres marchés de lui permettre de lancer Novi là-bas également.

Bien qu’il soit difficile de dire ce que l’avenir réserve au projet. Cela dépend probablement en grande partie de votre vision de la cryptographie au sens large et de la question de savoir si elle deviendra réellement une option de paiement viable et courante.

L’attrait de la cryptographie est qu’elle découple les consommateurs de la dépendance vis-à-vis des cadres institutionnels traditionnels, vous offrant ainsi plus de liberté et de contrôle sur vos finances. Mais en même temps, cela s’accompagne de plus de risques et de moins de mesures de recours en cas de vol ou d’escroqueries similaires.

Il y a aussi des problèmes avec les impacts économiques plus larges d’un plus grand nombre de personnes s’éloignant des systèmes financiers établis, et dans la plupart des cas, il n’y a pas de bonne réponse définitive sur la meilleure voie à suivre, et en effet, quels sont les véritables avantages de la cryptographie dans un sens plus large.

C’est pourquoi les régulateurs financiers ont été largement résistants aux initiatives de cryptographie – bien que les partisans de la cryptographie diraient que c’est eux qui protègent leur territoire. Certains gouvernements financent désormais les premiers essais de programmes de paiement cryptographiques pour tester les eaux, mais il est encore très tôt et les fluctuations du marché soulignent qu’il reste encore beaucoup à faire.

Dans le cas de Meta en particulier, les régulateurs, comme indiqué, sont également réticents à donner au géant de la technologie plus de pouvoir et d’influence, l’ajout de paiements, ainsi que de masses de données utilisateur, étant un pas de trop pour beaucoup. C’est pourquoi Novi agit désormais indépendamment de Meta, car le projet vise à prendre ses distances afin de maximiser l’acceptation, mais il existe toujours une opposition et une inquiétude considérables sur divers fronts.

Peut-être que ce nouveau procès séduira plus de monde, mais cela semble peu probable, car ce n’est pas tant le concept qui fait hésiter. Mais il fournira plus de données sur lesquelles Novi pourra s’appuyer – et si l’adoption par les consommateurs est forte, il sera également en mesure d’indiquer la demande et l’intérêt pour aider à renforcer son dossier.

Les paiements Novi sont désormais disponibles pour un nombre limité d’utilisateurs de WhatsApp aux États-Unis.