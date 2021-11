Le projet de cryptographie inspiré de Squid Game disparaît, laissant plus de 2 millions de dollars de pertes

Le projet inspiré de la série Netflix « The Squid Game » a complètement disparu des réseaux, laissant beaucoup d’inconnues, ainsi qu’un grand groupe d’utilisateurs sans liquidité. En effet, la crypto-monnaie du projet (SQUID) a chuté de 99,99% après avoir enregistré un ATH à 2 856,64 $ au début de la journée.

Selon les données que nous avons trouvées après l’enquête, nous avons remarqué qu’une déclaration avait été laissée dans le groupe Squid Game Telegram, où ils ont souligné qu’ils tentaient de se faire pirater il y a quelques jours. Ses mots exacts étaient :

Quelqu’un essaie de pirater notre projet ces jours-ci. Pas seulement le compte Twitter @GoGoSquidGame, mais aussi notre contrat intelligent. Nous essayons de le protéger, mais le prix est encore anormal. Squid Game Dev ne veut pas continuer à gérer le projet car nous sommes déprimés par les escrocs et submergés par le stress. Nous devons supprimer toutes les restrictions et règles de transaction de Squid Game. Squid Game entrera dans une nouvelle étape d’autonomie communautaire. Désolé encore pour tout inconvénient qui a pu vous causer. Si quelque chose d’étrange commence à en sortir, ignorez-le. Merci! Chaîne de télégramme de jeu de calmar.

À 00h00 aujourd’hui, la crypto-monnaie avait un prix de 38,26 $ selon CoinMarketCap, et en quelques heures, exactement à 5h25, et son prix était de 2 856,64 $. A noter que 6 minutes après l’effondrement de la crypto-monnaie (à 5h40 du matin), les développeurs ont envoyé le texte cité ci-dessus à Telegram.

L’arnaque Squid Game est-elle ou a-t-elle vraiment été piratée ?

Il est possible qu’il s’agisse d’un vol. Depuis, ce qui s’est passé dans le projet Squid Game est connu sous le nom de tirage de tapis, et cela a déjà été vu dans d’autres projets émergents tels que celui présenté. Cela consiste à ce que les développeurs échangent rapidement des jetons contre de la monnaie fiduciaire lorsque le prix du projet a atteint un certain point ; Un fait qui provoque une forte baisse du prix de la crypto, puisque le fonds de liquidité est vidé.

En plus de cela, un aspect qui a fait douter de nombreux investisseurs s’ils pouvaient faire confiance à Squid Game, est le fait que le Livre blanc indiquait que les retraits ne pouvaient pas être effectués si certaines conditions n’étaient pas remplies ; ceci en supposant que c’était le meilleur moyen d’éviter le dumping.

D’un autre côté, un autre aspect pour faire croire qu’il s’agissait d’un projet d’escroquerie est le fait qu’il a eu plusieurs rapports sur CoinMarketCap pendant plus d’une semaine ; qui provenaient d’utilisateurs qui ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas se retirer, même en respectant les conditions établies par le Livre blanc.

