Le projet de film de 1998 : l’heure de la trahison

Nous rédigeons à nouveau ! Sean et Amanda sont rejoints par Chris Ryan pour choisir leurs favoris et déjouer leurs amis dans un autre projet très disputé au cours d’une période délicieuse de l’histoire récente du cinéma : 1998 (23:43). Ensuite, l’acteur Fran Kranz s’assoit avec Sean pour discuter de ses débuts de réalisateur impressionnants et puissants, Mass (1:24:00).

Hôtes : Sean Fennessey et Amanda Dobbins

Invités : Chris Ryan et Fran Kranz

