Le projet de Google de fusionner Duo et Meet en une seule application s’est écrasé et a brûlé

Meet est désormais l’objectif principal des appels vidéo

S’il y a quelque chose que Google aime plus que les services de messagerie, ce sont les services de messagerie concurrents. Nous l’avons vu se produire à plusieurs reprises avec des applications telles que Hangouts, Messages et Allo, mais les services de chat vidéo de l’entreprise sont presque aussi compliqués. L’été dernier, il semblait que le plan était de combiner à terme Meet et Duo en une seule application, capable de gérer à la fois les consommateurs et les entreprises. À l’approche de 2022, ce n’est plus le cas.

Un nouveau rapport de 9to5Google détaille l’intérêt décroissant de Google pour l’idée de proposer une application unique pour passer un appel vidéo. En interne, le plan était connu sous le nom de Duet – comprenez-vous ? – avec une équipe unifiée de travailleurs de l’entreprise opérant tout au long de 2020 dans l’hypothèse que les deux applications fusionneraient en un seul produit. À la fin de l’année dernière, cependant, la direction des deux applications a informé les employés que l’équipe Duet se concentrait sur les utilitaires d’entreprise de Meet, laissant de côté toute orientation client.

Cela ne devrait pas trop surprendre quiconque a prêté attention au développement continu de Meet. L’application axée sur l’entreprise a connu une année chargée, avec une refonte complète de la conception, des limites de participants plus élevées, des sous-titres traduits en direct, etc. Il a même obtenu les arrière-plans vidéo de Duo, une décision qui, à l’époque, semblait signaler un développement ultérieur sur une plate-forme combinée qui rassemblerait les outils des deux applications. Après le rapport d’aujourd’hui, il semble beaucoup plus probable qu’il s’agisse d’une transaction unique, et non du premier signe d’un nouveau service à l’horizon. Pendant ce temps, Duo s’est relooké Material You, un écran d’accueil simplifié et… eh bien, pas grand-chose d’autre.

Google a fait une déclaration à 9to5Google, répertoriant toutes les fonctionnalités et les avancées qui ont été apportées à son application axée sur le consommateur tout au long de 2021. Cela dit, elle regorge de modifications et de changements assez mineurs, en particulier par rapport à toute l’attention portée à Meet. cette année. Bon sang, il suffit de regarder notre couverture des deux applications au cours des douze derniers mois. Alors que Google Meet reçoit une nouvelle mise à jour au moins une fois par mois, Duo est resté pratiquement intact.

Les applications de chat vidéo étaient essentielles pour les consommateurs et les entreprises tout au long de 2020, mais il y a eu un changement notable au cours des douze derniers mois. Alors que de nombreux travailleurs restent à la maison ou dans des environnements de bureau hybrides, de nombreux amis et membres de la famille sont revenus se rencontrer en personne, que ce soit pendant l’été ou avant les vacances. Même avec la pandémie loin d’être terminée, il est évident que l’accent est passé de la réunion virtuelle des amis et de la famille à la garantie que les entreprises peuvent fonctionner dans des environnements distants et sûrs.

Bien sûr, cela laisse Duo avec un avenir incertain. S’attardera-t-elle comme une application rarement mise à jour mais appréciée, à la Google Voice, ou sera-t-elle frappée par un arrêt prolongé comme Hangouts ? Comme nous l’avons vu avec la stratégie de messagerie précédente de l’entreprise, tout est possible.

