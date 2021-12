Le projet de jeu PC Zomboid est toujours aussi solide dix ans plus tard

Image : Projet Zomboid

Je me souviens avoir joué à Project Zomboid – un jeu que nous avons couvert pour la première fois en 2011 – il y a près de dix ans et je l’ai vraiment aimé. Un simulateur de survie de zombies au rythme lent, il a donné aux joueurs une chance de se frayer un chemin dans une ville en essayant de rester en vie, à la recherche de nourriture et de fournitures, tandis qu’à chaque coin de rue, des zombies essayaient de vous manger le visage.

J’ai ensuite repris ma vie et j’ai tout oublié, sauf parfois en essayant de me souvenir du nom de « ce jeu de zombie isométrique cool » plusieurs fois dans la conversation, donc c’était une merveilleuse surprise de voir cette semaine que le jeu, alors que toujours techniquement pas dans un état de version finale, vient de publier une mise à jour qui, selon ses créateurs, « ressemble plus à une suite qu’à une mise à jour de correctif ».

Ils ne mentent pas. Il s’agit d’un jeu transformé, avec un énorme coup de pouce aux graphismes et à l’audio, ainsi qu’un certain nombre de gros ajustements et ajouts de gameplay comme une nouvelle carte, un créateur de personnage, un système de combat, une IA zombie et je ne vais pas mentionner tout ce que vous va falloir voir leur article de blog à ce sujet pour ça.

Pour vraiment vous montrer le chemin parcouru par ce jeu en une décennie, voici à quoi il ressemblait en 2011 :

Et voici à quoi cela ressemble en 2021 :

D’accord, ça n’a pas l’air si différent à première vue, mais le diable est vraiment dans les détails, plein de petites choses qui ont lissé l’expérience et non seulement l’ont rendue meilleure, mais aussi mieux jouée. L’animation et la conception des personnages sont le premier endroit à regarder de plus près, mais même la façon dont l’éclairage et les objets obscurcis sont révélés dans le point de vue isométrique également.

Le projet Zomboid est toujours techniquement en accès anticipé sur Steam, bien qu’il soit également sur Good Old Games.