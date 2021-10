Le projet de liaison ferroviaire révolutionnaire Udhampur-Srinagar-Baramulla d’Indian Railways à J&K sera achevé d’ici 2023

Jusqu’à présent, 80 % des travaux de l’ambitieuse liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla ont été achevés.

Le projet de ligne ferroviaire Udhampur – Srinagar – Baramulla d’Indian Railways est sur le point de changer la donne pour le Jammu-et-Cachemire ! Jusqu’à présent, 80% des travaux sur l’ambitieuse liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla ont été achevés tandis que le reste des travaux sera achevé d’ici 2023, a déclaré samedi la ministre de l’Union Darshana Jardosh, lors de sa visite au Cachemire comme dans le cadre du programme de sensibilisation du public du gouvernement central. Le projet de liaison ferroviaire Udhampur – Srinagar – Baramulla est le projet ferroviaire le plus ambitieux du pays après l’indépendance et le transporteur national travaille à pleine capacité pour respecter tous les délais, a déclaré Jardosh dans un rapport de la PTI.

Selon le ministre, outre l’aide apportée à la population, la voie ferrée, du point de vue de la sécurité, est d’une importance stratégique surtout dans un endroit comme le Cachemire. Jardoch a déclaré que le Cachemire est un terrain difficile en raison de sa topographie, mais Indian Railways est entièrement équipé pour relever tous les défis avec les dernières technologies ainsi qu’une main-d’œuvre dédiée. Comme la route est montagneuse, le projet de liaison ferroviaire Udhampur – Srinagar – Baramulla est un défi. Plusieurs ponts ainsi que des tunnels ont dû être construits pour terminer le projet, a-t-elle déclaré. Le ministre a examiné l’avancement des travaux sur le terrain et a déclaré que les travaux se déroulaient à un rythme plus rapide.

Le ministre a ajouté que des emplois ont été fournis à ceux qui ont subi une perte de terres de 75 pour cent et plus et jusqu’à présent, la plupart des cas d’indemnisation ont déjà été réglés. En outre, le ministre a appelé le public à garder les zones environnantes propres, affirmant qu’il y avait trop de déchets plastiques. Selon Jardosh, Indian Railways s’est engagé à entreprendre le développement dans tous les coins du pays et le Cachemire figure en bonne place dans l’agenda du gouvernement central. Le transporteur national a un rôle crucial à jouer lorsque l’on parle d’« Atma Nirbhar Bharat », a-t-elle ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.