Le projet de loi américain introduirait des règles pour le commerce de crypto | Invezz

in

Le commerce de crypto-monnaie aux États-Unis est à un carrefour majeur, et on ne sait pas quelle voie il empruntera dans un avenir prévisible. Le gouvernement du pays est en train de mettre en œuvre de nouvelles réglementations sur la cryptographie, avec lesquelles l’US Blockchain Association se débat avec toutes les ressources dont elle dispose. Le nouveau projet de loi fait toujours son chemin au Sénat, bien qu’il menace de devenir loi et de changer à jamais le commerce de la cryptographie.

Fondamentalement, le projet de loi fait 2 702 pages et agit comme un projet de loi d’infrastructure, ciblant les efforts pour moderniser des éléments tels que les bornes de recharge pour voitures électriques, les ponts, les conduites d’eau, les routes, le service Internet et de nombreux autres systèmes. La façon dont vous envisagez de le faire est de lutter contre l’évasion fiscale crypto.

Quel est le problème?

En vertu du projet de loi, il est prévu que, s’il est adopté, il pourrait augmenter les recettes fiscales de 28 à 30 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie en réprimant tous ceux qui ne déclarent pas les transactions cryptographiques imposables. .

Le problème est que seule une poignée d’échanges déclarent des transactions imposables à l’IRS, ce qui signifie que le projet de loi les obligerait à commencer à le faire par le biais de règles plus strictes. En fait, cela est vrai pour toutes les sociétés de crypto-monnaie, qui devraient déclarer les prix d’achat et de vente des crypto-monnaies, tandis que chaque transaction de crypto-monnaie d’une valeur de 10 000 $ ou plus devrait être déclarée à l’IRS.

La Blockchain Association est un groupe de pression qui essaie de lutter contre le projet de loi, affirmant que cela imposerait un fardeau aux individus et aux entités, les obligeant à se trouver dans une position où ils doivent fournir des informations qu’ils n’ont tout simplement pas. Essentiellement, les acteurs individuels de l’industrie de la cryptographie ne seraient pas en mesure de livrer, même s’ils étaient parfaitement disposés à le faire.

La Blockchain Association avertit que les exigences de déclaration sont impossibles à respecter et pourraient contrecarrer des investissements critiques dans l’économie et les communautés à travers le pays. Le résultat le plus probable est que les entreprises traitant des crypto-monnaies iront probablement à l’étranger, tandis que le leadership américain dans l’espace crypto s’effondrera.

