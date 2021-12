Le projet de loi anti-conversion du Karnataka propose une peine de 10 ans de prison pour « conversion forcée »

Le BJP au pouvoir veut présenter le projet de loi lors de la prochaine session d’hiver de l’assemblée du Karnataka et organise une série de réunions pour éliminer toute échappatoire.

Un projet de loi anti-conversion proposé par le gouvernement BJP au Karnataka pour empêcher la conversion religieuse forcée des personnes des communautés des castes répertoriées, des tribus répertoriées, des mineurs et des femmes, à une autre religion a proposé une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Le projet de loi intitulé Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill 2021 a rencontré une forte opposition de la part du Congrès. Le projet de loi prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 25 000 Rs pour les personnes enfreignant la loi dans le cas des personnes des catégories générales et une peine d’emprisonnement de trois à 10 ans, et une amende de Rs. 50 000 pour les mineurs convertis, les femmes et les personnes des communautés SC et ST.

Le BJP au pouvoir veut présenter le projet de loi lors de la prochaine session d’hiver de l’assemblée du Karnataka et organise une série de réunions pour éliminer toute échappatoire. Le gouvernement de l’État avait tenu une série de réunions au cours des derniers jours pour examiner la validité de la législation proposée. Le gouvernement a également fait appel à des avocats chevronnés pour la terminologie utilisée dans le projet de loi. Le ministre de l’Intérieur du Karnataka, Araga Jnanendra, a déclaré au Deccan Herald que le projet de loi autorise les conversions, mais que ceux qui se convertissent à d’autres religions devront informer les autorités locales/le commissaire adjoint qui examinera chaque cas si la conversion était volontaire ou effectuée sous une quelconque pression. Il a informé que ‘Love Jihad’ sera également couvert dans le projet de loi.

Si la conversion n’est pas signalée aux autorités, alors une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour les personnes converties et d’un an à cinq ans pour les personnes procédant aux conversions a été proposée dans l’avant-projet de loi.

Le projet de loi proposait d’interdire « la conversion d’une religion à une autre par fausse déclaration, force, fraude, influence indue, coercition, séduction ou mariage ». « Nul ne doit convertir ou tenter de convertir, directement ou autrement, une autre personne d’une religion à une autre par l’utilisation de fausses déclarations, la force, une influence indue, la coercition, l’attrait ou par tout moyen frauduleux ou par mariage, et aucune personne ne doit encourager ou conspirer pour les conversions », dit-il.

Selon Indian Express, Jnanendra a tenu hier une réunion avec le ministre de la Loi et des Affaires parlementaires de l’État, JC Madhuswamy, pour donner la touche finale à la nouvelle loi proposée. Le projet de loi a été discuté lors d’une réunion du secrétaire en chef de l’État, du ministre de l’Intérieur et du secrétaire aux affaires parlementaires et à la législation. Citant un responsable au courant du processus de rédaction du projet de loi, l’IE a indiqué que le gouvernement avait pris en considération la loi de conversion existante promulguée par différents États et qu’il avait également examiné les jugements rendus lorsque ces lois ont été contestées.

Le projet de loi proposait également une indemnisation de cinq lakh Rs (sur ordonnance du tribunal) aux victimes de conversion par les personnes tentant la conversion et des doubles peines pour les infractions répétées. Les partis d’opposition, dont le Congrès et le JDS, se sont opposés au projet de loi.

