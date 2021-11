Le projet de loi Biden Build Back Better adopte un vote de procédure à la Chambre

(LR) Le représentant du whip de la majorité à la Chambre James Clyburn (D-SC), la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) et le représentant du chef de la majorité à la Chambre Steny Hoyer (D-MD) s’adressent aux journalistes en route vers la chambre de la Chambre au Capitole des États-Unis le 5 novembre 2021 à Washington, DC.

a attiré la colère | .

WASHINGTON – La Chambre des représentants a adopté un vote procédural clé tôt samedi matin pour aligner l’adoption éventuelle de la Build Back Better Act, le filet de sécurité sociale et le projet de loi sur le changement climatique du président Joe Biden.

Le vote de la ligne de parti est intervenu peu de temps après que la Chambre a adopté vendredi soir le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars approuvé par le Sénat, qui ira désormais au bureau de Biden.

Le vote de procédure sur le plan plus large des services sociaux et du climat n’a représenté qu’une victoire partielle pour la Maison Blanche et les dirigeants démocrates à la Chambre, qui avaient espéré adopter à la fois le vote de procédure et le projet de loi final vendredi.

Pourtant, cette décision a montré pour la première fois que le caucus démocrate pouvait s’unir derrière un vote pour faire avancer la législation Build Back Better, même s’ils ne pouvaient pas se réunir pour voter pour adopter le projet de loi final.

« Le Build Back Better Act sera un investissement unique dans une génération », a déclaré Biden dans un communiqué saluant l’adoption du plan d’infrastructure et le vote de procédure réussi pour son plan social et climatique.

Le plan de passage final s’est effondré vendredi matin, lorsqu’il est devenu clair qu’un petit groupe de modérés de la Chambre ne voterait pas pour le projet de loi jusqu’à ce qu’ils aient vu une analyse économique du Congressional Budget Office des impacts à long terme du projet de loi sur le déficit budgétaire, connu comme un score CBO.

Même le vote procédural a semblé risqué pendant plusieurs heures vendredi après-midi après que les progressistes aient rechigné à l’idée d’adopter une version finale d’un projet de loi sur les infrastructures d’accompagnement favorisé par les modérés, sans adopter simultanément une version finale du Build Back Better Act.

L’impasse n’a été résolue qu’après que Biden est personnellement intervenu et a négocié un accord. Les modérés ont accepté de s’engager formellement à voter pour le projet de loi sur les dépenses sociales, à condition que le score du CBO montre qu’il n’augmenterait pas le déficit budgétaire.

Cependant, il est peu probable que le CBO ait ce rapport prêt avant plusieurs jours et le Congrès sera suspendu la semaine prochaine. Initialement, il semblait que les modérés de la Chambre seraient satisfaits d’un rapport publié jeudi par le comité mixte non partisan sur la fiscalité.

Ce rapport a révélé que le projet de loi de dépenses sociales de 1,75 billion de dollars n’augmenterait pas le déficit fédéral à long terme. Mais le rapport n’a pas pris en considération plusieurs parties importantes du projet de loi qui étaient encore en cours de négociation au début de cette semaine, lorsque l’analyse a été effectuée.

Le vote procédural fixe les conditions du vote final, telles que le temps que chaque parti dispose pour débattre du projet de loi à la Chambre et si des amendements peuvent être introduits. Il fixe également dans la pierre ce que le projet de loi contiendra lorsqu’il sera finalement soumis à un vote formel plus tard ce mois-ci.

Qu’y a-t-il dans la facture :

École maternelle universelle pour tous les enfants de 3 et 4 ans. En plus d’aider des millions d’enfants à mieux se préparer à l’école, cet avantage permettrait aux parents de jeunes enfants de retourner plus tôt sur le marché du travail. Plafonnement des frais de garde d’enfants à 7 % du revenu pour les parents gagnant jusqu’à 250 % du revenu médian d’un État.4 semaines de congé parental, de maladie ou de soignant payé par le fédéral. Une année de crédits d’impôt pour enfants élargis. Au cours de l’année écoulée, ces crédits ont permis de sortir des ménages comptant plus de 3 millions d’enfants de la pauvreté et de réduire de 25 % la pauvreté globale des enfants en Amérique. Jusqu’à présent cette année, ces subventions ont augmenté le nombre d’inscriptions à l’ACA de plus de 2 millions. De nouvelles prestations auditives pour les bénéficiaires de Medicare, y compris la couverture d’une nouvelle prothèse auditive tous les cinq ans. Une limite de 35 $ par mois sur le coût de l’insuline dans le cadre de Medicare, et un plafond sur les frais remboursables des médicaments sur ordonnance à 2 000 $ par an. 500 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, en grande partie grâce à des crédits d’impôt pour l’énergie propre. Cela représente le plus grand investissement fédéral jamais réalisé dans l’énergie propre. Augmentation de la limite de déduction fiscale nationale et locale de 10 000 $ à 80 000 $.

Pendant une grande partie de jeudi et tôt vendredi, il semblait que le projet de loi complet serait adopté, alors que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et les dirigeants démocrates ont conclu des accords avec une poignée de réfractaires.

Ceux-ci comprenaient un petit groupe de démocrates qui ont insisté sur le langage de l’immigration dans le projet de loi, un groupe de législateurs du Nord-Est opposés au plafond de déduction SALT inférieur et un troisième bloc de modérés qui ont refusé de soutenir l’octroi de pouvoirs étendus à Medicare pour négocier les prix des médicaments sur ordonnance. .

Dans chaque cas, les dirigeants et les membres sont parvenus à un compromis. Mais finalement, l’absence de score CBO était inacceptable pour une demi-douzaine de modérés.

CNBC Politique

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

La Chambre sera en vacances la semaine prochaine, retournant la semaine du 13 novembre. S’il y a un score CBO d’ici là, il est possible que la Chambre passe immédiatement à un vote final sur le projet de loi.

Une fois le projet de loi final approuvé par la Chambre, le Build Back Better Act est renvoyé au Sénat, où il est susceptible d’être révisé. Là-bas, deux démocrates conservateurs ont une influence démesurée sur ce qui se passera ensuite : le sénateur du vote décisif Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona.

Manchin a déjà déclaré qu’il s’opposait à l’inclusion des congés payés dans le projet de loi. Pendant ce temps, le président du comité sénatorial du budget, Bernie Sanders, I-Vt., a déclaré qu’il s’opposait à l’augmentation de la déduction du plafond SALT, arguant qu’elle favorise les contribuables les plus riches et coûte des milliards de dollars au gouvernement.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il espère que le Sénat adoptera sa version du Build Back Better Act après la Chambre et avant Thanksgiving.