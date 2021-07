Actualités Bitcoin

Le projet de loi Bitcoin du Paraguay pour réglementer le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie

Après El Salvador, le Paraguay prend des mesures essentielles pour réguler la crypto-monnaie en introduisant un nouveau projet de loi élaboré par le membre du Congrès Carlos Rejala et le sénateur Fernando Silva Facetti.

Alors que le parti de Rejala ne détient que deux sièges au Congrès, Facetti est leader dans l’un des principaux partis d’opposition du pays, le Parti libéral radical authentique, ce qui augmente les chances d’approbation.

LE GRAND JOUR EST ENFIN ARRIVÉ

L’avenir est maintenant #Bitcoin🚀#btc – Carlitos Rejala (@carlitosrejala) 14 juillet 2021

Inspiré par le président pro-Bitcoin d’El Salvador, Nayib Bukele, le mois dernier, Rejala a ajouté des yeux laser à sa photo de profil Twitter et a promis une loi innovante concernant Bitcoin.

Un mois plus tard, un projet de loi a été déposé, mais il ne suit pas le même chemin qu’au Salvador, où le Bitcoin a été adopté comme monnaie légale aux côtés du dollar américain.

Selon le projet téléchargé par Decrypt, le projet de loi réglemente l’extraction et le commerce de crypto-monnaie via des bourses et des marchés peer-to-peer. Il nécessite en outre l’enregistrement des fournisseurs de services de crypto-monnaies auprès du sous-secrétariat à la fiscalité d’État du comté pour aider à «optimiser la collecte des impôts de cette industrie». La traduction approximative du document lit,

« Le présent projet de loi a pour objet d’instaurer une sécurité juridique, financière et fiscale dans les entreprises dérivées de la production et de la commercialisation d’actifs virtuels.

