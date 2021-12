Le projet de loi Build Back Better de Biden est mort: la représentante Nicole Malliotakis

La représentante Nicole Malliotakis, R-NY, a rejoint ‘America Reports’ pour donner son avis sur l’état du projet de loi Build Back Better du président Biden.

REPRÉSENTANT. NICOLE MALLIOTAKIS : Eh bien, je pense que le projet de loi Build Back Better, tel quel, est mort. Les républicains ont voté contre à l’unanimité à la Chambre. Nous voyons le sénateur Manchin sortir. Je pense qu’il y a d’autres démocrates, très franchement, au Sénat qui ne sont pas à l’aise de voter pour ce projet de loi.

Les gens comprennent que lorsque les contribuables paient des impôts, ils attendent certaines choses en retour, et il y a des choses évidentes comme la sécurité nationale, s’assurer que nous avons une défense solide, s’assurer que nous avons de l’argent pour une éducation de qualité dans les systèmes scolaires publics, Medicare pour nos seniors , et bien sûr, les infrastructures. Nous devons moderniser notre nation et suivre le rythme et cela rapporte de l’argent au PIB en revenus.

Le problème est que les démocrates veulent maintenant créer de nouveaux programmes inutiles, des programmes sociaux, des programmes d’aide sociale sans travail et d’autres droits que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre. Donc, je pense que ce sera certainement une épreuve de force. Je suis sûr que les démocrates vont essayer de continuer à faire avancer divers éléments de leur programme, mais je dirai ceci : les républicains ont très bien réussi à arrêter des éléments majeurs de leur programme.

Si vous regardez ce qui s’est passé cette année, nous avons exposé cette loi Build Back Better pour ce qu’elle était, et elle a fini par mourir parce que les démocrates ne voulaient pas la soutenir. Nous avons également cessé d’utiliser l’argent des contribuables pour financer des campagnes politiques, toutes leurs modifications radicales de la loi électorale, les mesures anti-policières, la suppression de l’immunité qualifiée de nos policiers, l’emballage du tribunal, un autre gros problème. Les républicains ont fait du bon travail malgré leur minorité.

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS :