Le projet de loi californien sur la prostitution progresserait et décriminaliserait le vagabondage intentionnel

Les législateurs californiens ont présenté vendredi un projet de loi qui décriminaliserait le vagabondage dans l’intention de travailler comme prostituée, des partisans affirmant que la loi actuelle cible injustement les minorités, selon des informations.

Le projet de loi controversé sera envoyé au bureau du gouverneur en janvier. (Les électeurs californiens se rendent aux urnes mardi pour décider s’ils doivent rappeler le gouverneur Gavin Newsom.)

Alors que les partisans du projet de loi affirment que les minorités et les personnes transgenres sont souvent distinguées en nombre disproportionné par la loi sur le vagabondage en fonction de la façon dont elles sont habillées, les opposants affirment que la proposition priverait les forces de l’ordre d’un outil pour aider les victimes de trafic sexuel.

Le projet de loi a été adopté 41-26 à l’Assemblée après un débat intense, divisant les démocrates modérés et libéraux, les républicains se rangeant du côté des démocrates modérés contre le projet de loi. Il devait revenir au Sénat de l’État vendredi pour examen avant que les législateurs n’ajournent pour l’année, a rapporté FOX 40 de Sacramento.

“La détention du projet de loi au bureau du Sénat n’est qu’un retard temporaire”, a déclaré Catie Stewart, porte-parole du sénateur de l’État Scott Wiener, qui a rédigé le projet de loi, selon le Sacramento Bee. “Cela donne au sénateur et à notre coalition plus de temps pour expliquer pourquoi ce projet de loi sur les droits civiques est une bonne politique qui devrait être promulguée et pourquoi ce crime de vagabondage discriminatoire va à l’encontre des valeurs californiennes et doit être abrogé.”

Wiener a déclaré que procéder à des arrestations simplement parce que les gens « ressemblent à » des travailleuses du sexe est discriminatoire et répréhensible, et cela met en danger les travailleuses du sexe et les personnes trans de couleur. Les lois anti-LGTBQ et racistes sur le vagabondage doivent disparaître. Les travailleuses du sexe, les personnes LGBTQ et les personnes de la couleur mérite d’être en sécurité dans nos rues.”

Son bureau a déclaré que la loi actuelle permet à la police d’examiner ce que la personne porte, comment elle se déplace ou à qui elle s’adresse pour déterminer si elle est une prostituée, a rapporté le Bee.

Le projet de loi permettrait également aux personnes précédemment condamnées de faire annuler ces condamnations et de sceller le dossier.

La députée démocrate Rebecca Bauer-Kahan a déclaré lors du débat que la loi actuelle nuit aux victimes de la traite en « criminalisant les victimes et en leur laissant un casier judiciaire qui crée des obstacles supplémentaires à la recherche d’un emploi, d’un logement et de secours ».

Le député Jim Cooper faisait partie des démocrates qui n’étaient pas d’accord.

“La partie à ce sujet, ce sont ces jeunes filles là-bas”, a-t-il déclaré. « Que faisons-nous alors, comment gérer cela ? »

La députée Cottie Petrie-Norris a ajouté : “Pour moi, lorsque la conséquence imprévue rend plus difficile la protection des victimes de la traite des enfants, même si ce n’est qu’une possibilité, ce n’est pas quelque chose que je peux soutenir.”

La loi pourrait également autonomiser les trafiquants sexuels, a averti Stephany Powell du National Center on Sexual Exploitation.

“Cela paralyse gravement la capacité des forces de l’ordre à arrêter et à poursuivre les trafiquants d’êtres humains et les acheteurs de sexe. S’il est abrogé, les acheteurs de sexe bénéficieront d’une immunité”, a-t-elle déclaré.

Elle a fait valoir que les législateurs devraient se concentrer sur les lois anti-discrimination qui évitent aux minorités d’être forcées de se prostituer.

“L’hypothèse devient que les femmes marginalisées veulent faire du travail du sexe et cela devient presque ‘Eh bien, puisque c’est ce que vous faites, nous allons simplement le rendre légal pour que vous puissiez le faire'”, a-t-elle déclaré, selon l’abeille. “Si nous allons parler de choses comme le racisme systémique, alors utilisez cette énergie pour réparer le système où le travail du sexe ne doit pas être leur seul choix.”

Les partisans ont cité des données qui montraient qu’entre 2017 et 2018, les Noirs représentaient 56% des personnes arrêtées et les femmes 67%, un nombre qui pourrait être plus élevé si les femmes trans étaient comptées comme des hommes, a rapporté le Bee.

Le projet de loi fait suite à un projet de loi similaire signé en février dernier à New York.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.