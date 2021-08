Le projet de loi Crypto est mis aux voix mardi sans amendement

9 août 2021 10:12 UTC

Les pourparlers au Sénat concernant les dispositions de cryptographie sans objet du projet de loi sur les infrastructures américaines se sont terminés sans changer, ce qui suggère que le projet de loi initial sera voté mardi prochain.

Les dispositions visent à augmenter de 28 milliards de dollars le financement des infrastructures grâce à une taxation élargie des actifs numériques, et peuvent imposer de vastes besoins d’information de tiers à toute entreprise de cryptographie réputée comprendre un «courtier».

Le 9 août, l’avocat général de Compound Labs, Jake Chervinsky, a tweeté que le Sénat avait voté 68 pour 29 contre la fin de la discussion englobant les dispositions, interrompant les discussions jusqu’au vote final de mardi.

Cependant, Chervinsky a souligné que le Sénat peut encore adopter un amendement au projet de loi par consentement unanime avant le vote final.

Les pourparlers au Sénat sur les dispositions controversées de la taxe sur les crypto-monnaies du projet de loi sur les infrastructures américaines sont au point mort, une version non modifiée du projet de loi devant être mise aux voix en semaine.

Le langage général utilisé pour décrire un «courtier» de cryptographie dans la disposition a envoyé des ondes de choc dans le commerce de la cryptographie, les analystes déduisant que les mineurs, les jalonneurs et les validateurs de réseaux alternatifs, et les développeurs de code informatique pourraient bien être soumis aux besoins de nouvelles fiscales de tiers malgré ne pas disposer de données personnelles sur leurs contreparties.

Le secteur de la cryptographie a apporté son soutien à un changement prévu par les sénateurs Pat Toomey, Rob Wyden et Cynthia Lummis qui pourrait limiter la portée définitionnelle des «courtiers» de cryptographie pour exempter les mineurs, les validateurs et les développeurs de code informatique de la fourniture. Cependant, la plupart des législateurs soutiennent un changement de concurrence de Rob Portman, Mark Warner et Kyrsten Sinema qui pourrait uniquement exempter les mineurs, les validateurs de preuve de participation et les fournisseurs de portefeuille du projet de loi.

Selon un fil Twitter du 8 août de Lummis, chaque côté est actuellement dans une impasse sur la règle des 30 heures – qui permet aux sénateurs de réfléchir à un projet de loi jusqu’à 30 heures avant de le sélectionner.

Lummis a déclaré qu’alors que “certains sénateurs souhaitent rester spécialisés dans le projet de loi sur les infrastructures pendant trente heures pour renforcer la sensibilisation à son étiquette”, le législateur du Sénat Chuck Schumer “veut prendre rapidement l’ordre de se spécialiser dans une législation alternative et ne permettra pas le changement de vote à moins que Cela arrive.” Cependant, Lummis a ajouté :

“Si nous pouvions voter sur les amendements, je pense que la communauté des actifs numériques serait satisfaite du résultat.”

Si elle était adoptée par le Sénat mardi, la législation devrait tout de même nettoyer la maison avant de devenir une loi, ce qui donnerait toute chance à la révision des dispositions relatives à la cryptographie.

