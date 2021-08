Le projet de loi de la Corée du Sud pourrait bouleverser les politiques de Google et Apple sur les magasins d’applications

in

Les systèmes de paiement intégrés de Google et Apple pour les développeurs en Corée du Sud pourraient bientôt prendre fin. Les législateurs du pays devraient rendre leur verdict final mercredi pour un nouveau projet de loi qui vise à empêcher les géants de la technologie de forcer les développeurs à obéir à leurs politiques respectives d’achat dans l’application, selon ..

La nouvelle législation est un amendement à la “loi anti-Google”, officiellement connue sous le nom de Telecommunications Business Act. Si elle est approuvée, la législation réduira l’une des principales sources de revenus de Google, lui interdisant de réduire de 30% les achats intégrés effectués sur certaines des meilleures applications Android. Cela signifie que les développeurs auront la liberté d’utiliser d’autres systèmes de paiement en dehors des écosystèmes de Google et d’Apple une fois le projet de loi adopté.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Actuellement, les développeurs d’applications qui utilisent le Play Store ou l’App Store sont tenus d’utiliser les systèmes de paiement intégrés des deux sociétés pour les transactions numériques effectuées sur les deux marchés. Cette pratique a suscité des critiques contre les géants de la technologie en raison de sa nature “draconienne”.

Plus tôt ce mois-ci, les sénateurs américains ont proposé un projet de loi destiné à alléger le contrôle strict qu’ils pensent qu’Apple et Google exercent sur le marché des applications. Les partisans du projet de loi ont déclaré que les entreprises maintenaient un niveau de contrôle sur leurs magasins d’applications respectifs qui leur permet de « dicter exclusivement les conditions du marché des applications, inhibant la concurrence et restreignant le choix des consommateurs ».

L’année dernière, l’Australie a également lancé une enquête sur le marché des applications mobiles dans le pays qui couvrait à la fois l’App Store et le Play Store. La dernière législation en Corée du Sud marque une autre mesure réglementaire majeure contre Google et Apple pour leurs pratiques sur le marché des applications.

Google n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

…et meurs, et meurs…

Critique de I Expect You to Die 2: Si au début vous ne réussissez pas, mourez, mourez à nouveau

Nous avons attendu cinq longues années la suite de I Expect You to Die, la parodie 007/spy-fi qui a fait sensation sur l’Oculus Rift. Maintenant, la suite est là, avec des graphismes améliorés, une histoire remaniée et de grands talents de voix comme Wil Wheaton… mais aussi le même gameplay VR assis qu’avant. Cela vaut-il la peine de jouer ou est-il trop coincé dans le passé ? Nous vous aiderons à décider si cela vaut la peine d’acheter.