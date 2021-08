Le projet de loi de réconciliation de Biden serait une grosse affaire

Les démocrates vont de l’avant sur ce qui pourrait être la législation de politique intérieure la plus importante depuis des décennies et la pièce maîtresse prévue du programme du premier mandat du président Joe Biden.

Ce mégabill à venir n’a pas encore de nom. Il n’a pas été écrit techniquement. Mais lundi, les démocrates du Sénat ont publié leur plan actuel sur ce qu’il faut y mettre – et, eh bien, c’est beaucoup.

Les familles à faible revenu obtiendraient ce qui est en fait une «allocation pour enfants» – de l’argent pour aider à élever des enfants – pendant plus longtemps, via un crédit d’impôt pour enfants élargi. Les personnes âgées bénéficiant de l’assurance-maladie bénéficieraient de nouvelles prestations dentaires, visuelles et auditives, ainsi que de prix inférieurs pour les médicaments sur ordonnance. Le projet de loi à venir créerait de nouveaux programmes pour la maternelle universelle, les garderies subventionnées, les collèges communautaires gratuits et les congés familiaux payés. Certains immigrés clandestins pourraient obtenir des cartes vertes. Ensuite, il y a des dépenses importantes pour l’énergie propre, l’abordabilité du logement et bien plus encore.

Ce serait “le texte législatif le plus important adopté depuis la Grande Dépression”, a déclaré le mois dernier le sénateur Bernie Sanders (I-VT). En termes de dépenses, cela représenterait jusqu’à 3 500 milliards de dollars, soit environ le triple de la taille d’Obamacare, la loi que le vice-président de l’époque, Biden, a appelé « une grosse affaire ».

Des démocrates modérés comme le Sens. Kyrsten Sinema (D-AZ), à l’extrême droite, et Joe Manchin (D-WV), deuxième en partant de la gauche, forceront probablement des changements dans la taille du mégabill. Alex Wong/.

L’éventail des questions que le projet de loi couvrira est vertigineuse : c’est pratiquement tout dans le programme de politique intérieure des démocrates que les règles du Sénat leur permettraient d’adopter sans aucun soutien républicain, via le processus spécial de réconciliation budgétaire à l’épreuve de l’obstruction.

Il y a quand même un long chemin à parcourir. Des modérés comme Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) forceront probablement des modifications, ou pourraient même tout saborder (Sinema a dit qu’elle voulait moins de dépenses). Le parlementaire du Sénat pourrait déclarer certaines dispositions irrecevables, les excluant du projet de loi. Augmenter suffisamment de revenus pour couvrir les coûts du projet de loi, comme les modérés sont exigeants, peut également être controversé et entraîner de nouvelles coupes. Alors oui, il y a encore beaucoup d’incertitude sur ce à quoi cela ressemblera, ou si cela passera du tout, avec de nombreux détails en suspens.

Mais à partir de maintenant, les principaux démocrates visent un projet de loi transformationnel qui pourrait énormément affecter la vie de nombreux Américains – des parents aux étudiants des collèges communautaires en passant par les pauvres et tous ceux qui se soucient de la planète. C’est ainsi qu’il procéderait.

ça donnerait de l’argent aux gens

Le mégafacture mettrait plus d’argent dans les poches des familles américaines, en particulier les plus pauvres. La principale façon de le faire serait de recourir à des crédits d’impôt – en adoptant des politiques temporaires destinées à aider les familles pendant la pandémie et en les prolongeant de plusieurs années.

La pièce maîtresse est le crédit d’impôt pour enfants élargi, qui, depuis le mois dernier, est versé en versements mensuels (à la joie de nombreux parents), ce qui en fait essentiellement une «allocation pour enfants» – un paiement gouvernemental pour les familles avec enfants. L’avantage est également, pour l’instant, nettement plus important (pour toutes les familles sauf les riches) et accessible aux familles pauvres, y compris celles qui ne gagnent aucun revenu imposable.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’emploie à faire connaître le crédit d’impôt pour enfants à Los Angeles le 15 juillet.Frederic J. Brown/. via .

Cette dernière partie est particulièrement importante, car les plus pauvres d’entre les pauvres ont le plus besoin d’argent, et les non-travailleurs ont été si souvent exclus des politiques précédentes. Bien qu’il existe des défis de mise en œuvre certains pour faire parvenir l’argent à ceux qui en ont le plus besoin, si ceux-ci pouvaient être surmontés, ce serait une transformation pour de nombreuses familles pauvres, et les militants de la lutte contre la pauvreté et les partisans de la politique sociale ont été extrêmement enthousiastes à ce sujet.

Le hic, c’est que cette expansion était temporaire – le crédit d’impôt pour enfants devrait revenir à la normale après 2021. La mégafacture des démocrates prolongerait la version surdimensionnée pendant au moins un peu plus longtemps. Il ferait de même pour d’autres crédits d’impôt temporairement élargis : le crédit d’impôt sur le revenu gagné et le crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge. Les assistants démocrates espèrent que, dans la pratique, cela signifiera une expansion permanente, car une fois ceux-ci en vigueur pendant quelques années, ils seront trop populaires politiquement pour que le Congrès les laisse expirer.

Cela aiderait aux dépenses d’éducation des enfants, de la naissance à l’université

Le mégaprojet de loi obligerait le gouvernement fédéral à faire beaucoup plus pour soutenir les parents, en fournissant de l’argent ou en créant de nouveaux programmes liés à la garde d’enfants, à la maternelle, au collège communautaire, etc.

Pour tous ces éléments, les détails exacts de leur fonctionnement restent à déterminer et sont susceptibles de changer, mais les démocrates ont indiqué qu’ils dépenseraient d’importantes sommes d’argent pour chacune de ces priorités :

Congés payés: Actuellement, le gouvernement fédéral ne garantit pas de congé payé pour les parents qui travaillent. Certains États l’exigent et certains employeurs le proposent volontairement, mais les petites entreprises et les employeurs comptant peu de travailleurs à haut salaire sont moins susceptibles de le faire. Ainsi, la mégafacture créerait un programme national de congés payés, dans lequel le gouvernement paierait une partie du salaire d’un travailleur jusqu’à 12 semaines de congé (pour les nouveaux parents ou d’autres problèmes, comme une maladie grave). Comme Matt Yglesias l’a écrit plus tôt cette année, dans le cadre du plan de Biden, la part du gouvernement de ces congés payés serait plafonnée à 4 000 $ par mois, donc dans la pratique, cela serait plus utile pour les travailleurs à bas salaire.

Subventions pour la garde d’enfants: Le projet de loi tenterait également d’aider les familles à faible et moyen revenu à assumer les frais de garde d’enfants. Fondamentalement, si vous gagnez moins d’un certain montant, le gouvernement fédéral vous aidera à payer la facture de votre garde d’enfants — en la subventionnant pour que les coûts n’excèdent pas un certain pourcentage de votre revenu. De nombreux détails restent à régler ici, en particulier la promesse de Biden selon laquelle les services de garde qui en résulteront seront «de haute qualité», ce qui semble plus difficile à mettre en œuvre.

Financement pré-K: Dans une grande partie des États-Unis, l’enseignement public commence à l’âge de 5 ans, avec la maternelle, et de nombreux parents d’enfants de 3 et 4 ans n’ont pas d’option financée par le gouvernement pour la pré-maternelle. Le projet de loi tenterait de changer cela, allouant des centaines de millions de dollars pour l’expansion du préscolaire. Cette mise en œuvre devrait à nouveau se produire aux niveaux étatique et local.

Déjeuners d’été pour les enfants à faible revenu: Actuellement, les enfants à faible revenu peuvent avoir un déjeuner gratuit à l’école, et les démocrates veulent étendre cet avantage pour couvrir l’été lorsque l’école est terminée – une autre mesure anti-pauvreté.

Collège communautaire gratuit: Le projet de loi financerait le plan de Biden pour couvrir deux ans de collège communautaire gratuit à ceux qui le souhaitent.

Subventions Pell étendues: Les étudiants à faible revenu qui dépendent des subventions Pell pour payer leurs études obtiendraient une aide supplémentaire en vertu de ce projet de loi.

C’est une facture de soins de santé, surtout pour les personnes âgées

Même après qu’Obamacare ait étendu l’assurance-maladie à des millions d’Américains supplémentaires, des lacunes majeures dans le système américain et les avantages qu’il procure subsistent – ​​des lacunes qui exposent fréquemment les Américains à des dépenses lourdes et même ruineuses. Le mégafacture de cette année devrait combler plusieurs de ces lacunes :

Extension de l’assurance-maladie pour couvrir les soins dentaires, la vision et l’audition: La mégafacture étendrait l’assurance-maladie pour couvrir les prestations dentaires, visuelles et auditives (qui ne sont pour la plupart ou entièrement pas couvertes par les régimes d’assurance-maladie standard), ce qui signifie qu’elle pourrait être d’une grande aide pour les personnes âgées qui engagent ces dépenses. La résolution budgétaire permettrait également d’abaisser l’âge d’éligibilité à Medicare, mais il n’est pas clair à ce stade si cela fera partie du projet de loi éventuel.

Négociation du prix des médicaments de l’assurance-maladie: Les démocrates prévoient également de donner à Medicare le pouvoir de négocier avec le gouvernement fédéral sur le prix des médicaments sur ordonnance, ce qui ferait baisser les prix pour les personnes âgées. Il a l’avantage supplémentaire de réduire les coûts pour le gouvernement fédéral, ce qui aiderait à payer les nouvelles dépenses de la mégafacture.

Soins de longue durée: Les démocrates espèrent également dépenser des centaines de milliards de dollars en soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui ont besoin d’une assistance quotidienne. Comme l’écrit Jonathan Cohn, plus de 800 000 Américains sont actuellement sur des listes d’attente pour des services de soins à domicile et communautaires, en raison d’un manque de financement.

Extension de Medicaid: Il y a encore 12 États qui n’ont pas mis en œuvre l’extension de Medicaid par Obamacare à davantage de personnes à faible revenu, et les démocrates se sont engagés à faire en sorte qu’ils soient couverts par ce projet de loi – bien qu’ils débattent toujours de la manière exacte de le faire.

Subventions de la Loi sur les soins abordables: Enfin, les démocrates ont également l’intention de rendre permanentes les expansions temporaires et inspirées d’une pandémie des subventions aux personnes recevant des soins de santé sur les marchés individuels d’Obamacare.

C’est un projet de loi sur le climat, le logement et l’immigration – pour l’instant, du moins

Les démocrates utilisent également ce projet de loi comme véhicule de leur programme de lutte contre le changement climatique. Le hic, c’est que le projet de loi devra obtenir l’approbation du sénateur de l’État charbonnier Joe Manchin, alors ne vous attendez pas à une attaque frontale contre les combustibles fossiles. Mais les démocrates espèrent que les mesures de soutien aux énergies propres pourront convaincre Manchin.

Les plans actuels doivent inclure :

Un programme de paiement d’électricité propre: La politique climatique de renom dans ce projet de loi serait un appel pour que 80 pour cent de l’électricité des États-Unis soit produite par des sources propres d’ici 2030, selon E&E News. Le projet de loi ne peut probablement pas imposer cela directement en raison de restrictions dans le processus de réconciliation. Mais il essaiera d’y parvenir en versant des paiements aux services publics qui dépendent de l’énergie propre, tout en infligeant des amendes à ceux qui ne progressent pas dans la réduction des émissions de carbone, comme ma collègue Rebecca Leber l’a récemment expliqué. Manchin jouera un rôle important dans l’élaboration de cela, car il préside le comité sénatorial clé qui sera impliqué.

Incitations fiscales pour l’énergie propre et financement de la recherche: Les industries des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire bénéficieraient d’importants allégements fiscaux, et un « accélérateur d’énergie propre » serait financé pour soutenir les nouvelles technologies.

Taxe d’importation de pollueur et taxe de pollueur de méthane: L’idée d’une « taxe carbone » pure et simple est morte depuis longtemps, mais les démocrates ont proposé d’imposer des tarifs sur les produits importés en provenance de pays avec des restrictions plus faibles sur les émissions de carbone, et de mettre un prix sur les émissions de méthane (qui contribuent fortement au changement climatique).

Autres problèmes que le projet de loi peut aborder :

Logement: Les démocrates prévoient d’allouer des centaines de milliards de dollars supplémentaires au logement abordable, l’argent allant à l’aide au loyer et aux initiatives d’accession à la propriété, ainsi qu’à la «création et à la préservation de logements abordables».

Immigration: Enfin, bien que les détails restent rares, les démocrates disent actuellement qu’ils ont l’intention d’inclure dans le mégaprojet de loi une voie vers un statut juridique pour certains sans-papiers. Le sénateur Bob Menendez (D-NJ) a déclaré à NBC News le mois dernier que cela s’appliquerait à certaines des catégories suivantes: ceux qui sont venus ici en tant qu’enfants, ouvriers agricoles, personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire et travailleurs essentiels.

Pourtant, il y a un problème potentiel. Le parlementaire du Sénat devra se prononcer sur l’éligibilité réelle de mesures d’immigration comme celle-ci à la réconciliation budgétaire (processus spécial utilisé par les démocrates pour adopter ce projet de loi). Seules les politiques ayant un impact clair sur le budget fédéral peuvent être incluses, et bien que certains aient soutenu qu’un cheminement vers la citoyenneté serait admissible, il n’est pas clair si la parlementaire Elizabeth McDonough sera d’accord. Le président Biden a indiqué que les démocrates respecteraient sa décision.

Quelle est la suite du processus

Le mégafacture n’existe pas encore, techniquement parlant. Mais le mois dernier, les démocrates de la commission sénatoriale du budget sont parvenus à un accord sur le montant global des dépenses du prochain mégaprojet de loi, et dans divers domaines. Pour ce faire, ils se sont mis d’accord de facto sur ce qu’ils espèrent y mettre.

La prochaine étape consiste pour l’ensemble du Sénat à approuver cet accord en adoptant une résolution budgétaire cette semaine, et pour que la Chambre fasse de même plus tard ce mois-ci. Cela débloque le processus de rapprochement budgétaire à l’épreuve de l’obstruction systématique.

Après cela, les deux chambres peuvent enfin définir les détails du mégabill lui-même. Les démocrates espèrent l’adopter et le faire promulguer par le président Biden d’ici la fin de l’année.

Des modifications à la facture globale sont probables à chaque étape de ce processus. Mais la résolution budgétaire est la première étape ; il prépare le terrain pour tout ce qui viendra plus tard. Et les démocrates ont clairement indiqué qu’ils partaient avec des ambitions très élevées.