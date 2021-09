Le projet de loi de réconciliation «semble évident» sera inférieur à 3,5 billions de dollars ⋆ 10z viral

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) répond aux questions des journalistes lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Capitol Hill à Washington, DC, le 6 août 2021. (Gabrielle Crockett/.)

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a semblé reconnaître que le coût de la résolution des dépenses de 3 500 milliards de dollars de l’administration Biden sera finalement abaissé avant son adoption, dans une interview sur ABC’s This Week.

Le comité du budget de la Chambre a approuvé la résolution samedi, bien que le représentant démocrate Scott Peters (Californie) ait rejoint les républicains au sein du comité pour s’opposer à la mesure.

Bien que le comité du budget de la Chambre ait adopté une résolution du jour au lendemain appelant à un projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars, @SpeakerPelosi dit à @GStephanopoulos qu’il “semble évident” que le nombre final sera inférieur à celui proposé. https://t.co/vZ6UrUWOXI pic.twitter.com/7dGUzfkQW9 – Cette semaine (@ThisWeekABC) 26 septembre 2021

“Je sais que le comité du budget a adopté une résolution appelant à 3,5 billions de dollars, mais il semble que vous reconnaissiez que le nombre final sera un peu plus petit que cela”, a déclaré à Pelosi l’animateur de This Week, George Stephanopoulos.

“Oui, je veux dire, cela semble aller de soi”, a déclaré Pelosi. Le président a ensuite rejeté les désaccords entre les démocrates sur l’opportunité de soutenir la résolution.

“Nous avons, dirons-nous, des choses du genre” bain d’oiseau “”, a déclaré Pelosi, rejetant ce qu’elle a appelé “l’exploitation de quelques personnes qui ne sont pas d’accord, ce qu’on appelle une division du parti démocrate”.

Pelosi a ajouté : “tout le monde à une écrasante majorité, et je pense que même ceux qui veulent un plus petit nombre, soutiennent la vision du président”.

Les démocrates du Congrès et l’administration Biden espèrent adopter des initiatives, notamment le financement d’un établissement préscolaire et communautaire universel, des extensions des crédits d’impôt pour enfants et diverses politiques sur le changement climatique via la réconciliation budgétaire. Cependant, le sénateur Joe Manchin (D., W. Va.) a déjà déclaré qu’il ne voterait pas pour un plan de 3 500 milliards de dollars.

Les démocrates tentent de faire adopter le paquet de dépenses via des règles de réconciliation budgétaire au Sénat, ce qui signifie qu’une simple majorité de voix suffirait pour approuver la mesure au lieu des 60 voix nécessaires pour éviter une obstruction. Avec seulement 50 démocrates au Sénat, une résolution budgétaire échouerait sans le soutien de tous les démocrates et du vice-président.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.