Le projet de loi du Nebraska propose d’autoriser les banques d’État à offrir des services de cryptographie

Le Nebraska envisage un projet de loi qui permettra aux banques d’État d’offrir des services de crypto-monnaie.

Le projet de loi est en attente d’examen et a été présenté pour la première fois par le républicain Mike Flood en janvier. Avec le House Bill 649, la loi sur l’innovation financière du Nebraska passera au premier plan, soulignant l’importance de la création d’institutions de dépôt pour les actifs numériques.

Le projet de loi proposé par les sénateurs du Nebraska cherchera également à fournir une charte, un fonctionnement, une supervision et une réglementation adéquats des services d’actifs numériques. Selon la proposition, les innovateurs de la blockchain ont plus de mal à assurer des services bancaires adéquats pour les monnaies numériques, mais ce projet de loi vise à changer cela.

Selon la déclaration officielle:

«L’innovation rapide de la technologie blockchain et du registre numérique, y compris l’utilisation croissante de la monnaie virtuelle et d’autres actifs numériques, a empêché de nombreux innovateurs et consommateurs de blockchain d’accéder à des services bancaires sécurisés et fiables, entravant le développement de services et de produits blockchain sur le marché. “

L’objectif ultime du projet de loi est d’améliorer et de favoriser l’innovation numérique concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Le projet de loi soulignait que cela était essentiel pour favoriser la croissance du «secteur financier en constante évolution» de l’État. Selon la facture:

«Autoriser les institutions de dépôt d’actifs numériques à être incorporées dans le Nebraska fournira un service nécessaire et précieux aux innovateurs et aux déposants de la blockchain, soulignera le partenariat du Nebraska avec le secteur technologique et financier, fera croître en toute sécurité le secteur financier en permanence. Évolution de cet état et offrira plus d’opportunités pour le Nebraska. résidents “.

Si elle est approuvée, l’initiative fera du Nebraska le deuxième État des États-Unis à établir une charte formelle pour les banques de crypto-monnaie. Wyoming State a été le premier à le faire, accordant à Avanti Bank and Trust, une charte bancaire, une licence bancaire au dernier trimestre de 2020. Avec cette approbation, Avanti est devenue la deuxième société de cryptographie à recevoir une licence bancaire aux États-Unis. avec Kraken. L’échange de crypto-monnaie a été approuvé pour fonctionner en tant que banque américaine par le Wyoming State Banking Board en septembre dernier.

Source de l’image: Shutterstock