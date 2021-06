Le projet de loi du Wisconsin cible le financement privé inégal des élections, une préoccupation majeure en 2020 .

Un projet de loi adopté cette semaine par l’Assemblée de l’État du Wisconsin interdirait aux municipalités locales d’accepter des fonds privés pour la gestion des élections, ordonnant à ces fonds de passer par le gouvernement de l’État et d’être répartis équitablement dans tout le Wisconsin.

La mesure est une réponse aux inquiétudes persistantes concernant les millions de fonds électoraux privés versés dans l’État par le Center for Tech and Civic Life, une organisation à but non lucratif basée à Chicago fortement financée par le co-fondateur/PDG de Facebook Mark Zuckerberg.

Adopté en grande partie sur les votes de la ligne de parti à la fois à la Chambre et au Sénat de l’État, le projet de loi est susceptible d’être rejeté par le gouverneur démocrate Tony Evers.

La législation stipule que, à quelques exceptions près, « Aucun fonctionnaire ou agent d’un comté ou d’une municipalité ne peut demander ou accepter de don ou d’octroi de ressources privées à des fins d’administration électorale ».

Le projet de loi exigerait que tout financement électoral privé dans l’État passe par la Commission électorale du Wisconsin pour être distribué «à chaque municipalité dans [the] État par habitant. Tous les fonds dépensés par la commission devraient être approuvés par le Comité mixte des finances de l’État.

Les mesures de distribution équitable de la législation « ont été rédigées et introduites en réponse aux préoccupations qui ont émergé à la suite de la manne de fonds privés du Center for Tech and Civic Life pour l’élection présidentielle de 2020 », l’État républicain, le sénateur Duey Stroebel, coparrainant du projet de loi. , a déclaré Just the News.

« Ces inquiétudes se sont accrues à mesure que des preuves ont commencé à émerger, révélant que ces fonds avaient été alloués de manière disproportionnée à un groupe restreint de villes du Wisconsin et avaient influencé la façon dont les élections étaient administrées dans ces villes », a-t-il déclaré.

Le financement majeur du Center for Tech and Civic Life de l’administration électorale du Wisconsin a fait l’objet d’intenses critiques et d’un examen minutieux à partir de l’été dernier lorsqu’il a annoncé une initiative visant à verser des millions dans les systèmes électoraux de plusieurs villes de l’État, toutes des bastions démocrates.

Avec l’aide de Zuckerberg et de son épouse Priscilla Chan, qui ont finalement versé 350 millions de dollars à CTCL, le groupe a étendu ses programmes de financement à de nombreuses autres villes et juridictions du Wisconsin et du pays. Les critiques ont souligné son financement massif des districts démocrates du Wisconsin comme un éventuel stratagème délibéré pour donner un avantage aux démocrates dans l’État que Joe Biden a finalement remporté par environ 20 000 voix.

Stroebel a souligné un rapport plus tôt cette semaine du Wisconsin Institute for Law and Liberty qui a déterminé qu’«environ 86 % des 10 millions de dollars dépensés par CTCL dans le Wisconsin [during] l’élection présidentielle de 2020 s’est déroulée dans les cinq plus grandes villes de l’État.

« Cela va à l’encontre des principes d’égalité et d’uniformité qui sont fondamentaux pour l’intégrité du système électoral du Wisconsin », a-t-il soutenu.

Le rapport WILL a déterminé que «pour le président Biden, il y a eu une augmentation statistiquement significative de la participation dans les villes qui ont reçu des subventions CTCL». Le directeur de recherche Will Flanders a déclaré à Just the News que l’organisation estime que Biden a reçu plus de 8 300 votes grâce aux subventions.

La Flandre a exprimé des doutes sur le fait que le projet de loi deviendrait finalement loi dans l’État.

“Bien que nous encourageons bien sûr le gouverneur à le signer, nous ne nous attendons pas à ce qu’il le fasse”, a-t-il déclaré.