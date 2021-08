Le projet de loi permettant aux États de créer leur propre liste OBC obtient le feu vert de Lok Sabha et reçoit le soutien de l’opposition

in

Le projet de loi a reçu le soutien de l’opposition avec 385 membres votant en sa faveur. (Express Photo)

Le Lok Sabha a adopté mardi un projet de loi d’amendement constitutionnel qui vise à restaurer le pouvoir des États de dresser leur propre liste d’autres communautés arriérées (OBC). Le projet de loi, qui devrait bientôt devenir une loi, a été adopté avec 385 membres votant en sa faveur et aucun membre ne s’y oppose, car des membres de tous les partis ont exprimé leur soutien à cette décision majeure.

Le projet de loi d’amendement constitutionnel exige qu’il y ait une majorité de l’ensemble des membres de la Chambre et par une majorité d’au moins les deux tiers des membres de cette Chambre présents et votants.

Après l’adoption du projet de loi, le ministre de l’Union, Pralhad Joshi, a déclaré: «Je remercie tous les membres de Lok Sabha d’avoir soutenu le projet de loi sur la Constitution (cent vingt-septième amendement), 2021. Une fois adopté à Rajya Sabha, ce projet de loi durera longtemps. manière de protéger les intérêts des OBC.

Le Centre a présenté le projet de loi sur la Constitution (127e amendement), 2021 afin d’annuler une décision catégorique de la Cour suprême en mai de cette année qui autorisait uniquement le gouvernement central à préparer une liste OBC. La décision est intervenue lors d’une audience sur la ligne des quotas Maratha.

La Cour suprême avait rejeté le plaidoyer du Centre demandant la révision de son verdict majoritaire du 5 mai selon lequel le 102e amendement à la Constitution supprimait le pouvoir des États de notifier aux SEBC l’octroi de quotas d’emplois et d’admissions.

“Les États n’ont pas le pouvoir d’ajouter une caste à la liste des castes socialement économiquement arriérées en raison de l’amendement apporté par le Parlement”, avait alors observé la plus haute juridiction.

Déplaçant le projet de loi pour examen et adoption, le ministre de la Justice sociale et de l’Autonomisation, Virendra Kumar, a décrit le « Projet de loi sur la Constitution (127e amendement, 2021) » comme une législation historique, car 671 castes du pays en bénéficieraient.

Il a déclaré que le projet de loi rétablirait le droit des États de préparer leurs propres listes d’OBC afin que diverses communautés puissent bénéficier d’une justice sociale et économique. Le ministre a déclaré que le projet de loi devrait être considéré comme le 105e amendement à la Constitution après avoir été renuméroté.

