Le projet de loi républicain financerait les programmes d’études du «projet 1619» dans les écoles 10z viral

Les législateurs républicains ont réintroduit lundi un projet de loi à la Chambre des représentants qui interdirait l’utilisation de fonds fédéraux pour les écoles publiques afin d’enseigner le « 1619 Projet » du New York Times.

Les représentants Ken Buck (R., Colorado) et Rick Allen (R., Ga.), ainsi que le sénateur Tom Cotton (R., Ark.) ont réintroduit le Saving American History Act, qui « interdirait l’utilisation des fonds fédéraux pour enseigner le projet 1619 dans les écoles ou les districts scolaires de la maternelle à la 12e année », selon un communiqué de presse du bureau de Buck.

Le projet, un reportage sur l’esclavage aux États-Unis qui vise à changer les perceptions de l’histoire américaine et à changer ce que les élèves apprennent dans les écoles, a remporté le prix Pulitizer 2020 du commentaire. Cependant, après avoir reçu un examen minutieux des historiens et des politiciens, le Times a publié une clarification sur le projet.

Les historiens ont qualifié l’édition 1619 du New York Times Magazine de « compte rendu très déséquilibré et unilatéral » et « faux à bien des égards ». Les critiques ont qualifié le projet de “non seulement ahistorique”, mais “en réalité anti-historique”.

La législation fait suite à une proposition du département américain de l’Éducation de donner la priorité aux subventions pour les écoles qui enseignent la théorie critique de la race et le projet 1619.

Buck a fustigé la théorie critique de la race, affirmant qu’elle n’appartient pas aux écoles américaines et que les enfants ne devraient pas apprendre qu’ils seront traités différemment sur la base de la race.

“La théorie critique de la race est dangereuse, anti-américaine et n’a pas sa place dans les écoles de notre pays”, a déclaré Buck. « Le programme scolaire joue un rôle essentiel dans le développement d’un enfant et influence grandement le type d’adulte qu’il deviendra. Il ne faut pas apprendre aux enfants qu’ils seront traités différemment ou qu’ils seront racistes à cause de leur couleur de peau.

Pendant ce temps, Allen a critiqué le projet 1619, affirmant qu’il tentait d’« endoctriner » les étudiants avec l’idée que les États-Unis sont un « pays du mal » et a mis en garde contre l’enseignement de « l’histoire révisionniste » en classe.

“Le projet 1619 vise à endoctriner nos étudiants en leur faisant croire que l’Amérique est un pays maléfique, et il n’y a pas de place pour cela dans nos salles de classe”, a déclaré Allen. « Nous devons apprendre à nos jeunes à apprendre du passé de notre pays afin de former une union plus parfaite. Enseigner l’histoire révisionniste et promouvoir une idéologie qui divise ne fera pas avancer notre nation. »

«Cette loi garantira que les dollars fédéraux sont utilisés pour fournir à nos enfants un programme d’études historiquement exact», a-t-il ajouté.

Cotton a également déclaré que les enseignants du pays enseignent aux étudiants à « haïr » les États-Unis et les uns les autres en utilisant des programmes « discrédités » centrés sur la théorie critique de la race.

« Les militants dans les écoles veulent apprendre à nos enfants à haïr l’Amérique et à se détester les uns les autres en utilisant des programmes de théorie raciale critiques et discrédités comme le projet 1619 », a déclaré Cotton. « Les fonds fédéraux ne devraient pas payer pour que des militants se fassent passer pour des enseignants et endoctrinent nos jeunes. »

Les trois législateurs ont présenté le projet de loi pour la première fois l’année dernière lors du 116e Congrès.

