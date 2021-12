Juridique & Réglementaire

Le projet de loi sur la défense nouvellement signé appelle à une stratégie numérique, le sénateur Warren claque la crypto pour la concentration de la richesse

AnTy29 décembre 2021

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, une crypto-sceptique, a de nouveau critiqué les crypto-monnaies, affirmant qu’elles ne sont pas la voie de l’égalité financière.

« L’industrie de la cryptographie prétend que la cryptographie est la voie vers l’inclusion financière, mais la propriété du bitcoin est encore plus concentrée dans le top 1% que le dollar. Nous avons besoin de vraies solutions pour que le système financier fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour les riches », a tweeté mardi Warren, qui représente le Massachusetts.

Le tweet de Warren a été en réponse à l’article du Wall Street Journal intitulé « Bitcoin’s One Percent’ Controls Lion’s Share of the Cryptocurrency’s Wealth ».

Pendant ce temps, le projet de loi sur la défense nouvellement signé a demandé au secrétaire à la Défense d’élaborer une stratégie de santé numérique pour les technologies émergentes, y compris des registres distribués mais peu de mention de la crypto ou de la blockchain.

Le président Joe Biden a signé la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 770 milliards de dollars pour l’exercice 2022 plus tôt cette semaine après l’adoption du projet de loi par la Chambre et le Sénat ce mois-ci.

Le projet de loi ordonne au ministère de la Défense de développer un moyen d’intégrer les technologies émergentes d’ici avril 2022. Les technologies du grand livre distribué ont été couvertes par les compétences attendues des embauches de « talents numériques ». Un « chef du recrutement numérique » doit être intégré pour embaucher les personnes possédant ces compétences.

On va y arriver

Alors que Warren et de nombreux autres sénateurs se sont opposés à la cryptographie, il y en a beaucoup comme Tom Emmer (R-MN), Darren Soto (D-Fla.), Pat Toomey, entre autres qui prennent en charge la crypto.

« Il y a en fait beaucoup de gens formidables partageant les mêmes idées et très favorables à l’industrie de la cryptographie au Congrès et au sein de la communauté réglementée », a déclaré le PDG de CoinList, Graham Jenkin, dans une interview avec Bloomberg, ajoutant qu’ils avaient travaillé avec les régulateurs pour les aider » réfléchir à la façon d’aborder l’écosystème.

Selon lui, « tout le monde est encore en train d’apprendre » sur la crypto, et nous y arriverons.

« Il y a certainement beaucoup de soutien au sein du Congrès. Il y a évidemment des défis en ce qui concerne les choses qui sont quelque peu politisées. Mais je pense qu’à long terme, nous allons voir beaucoup de soutien.

Cette semaine, Sam Bankman Fried (SBF), PDG de l’échange de dérivés cryptographiques FTX, s’est également rendu sur Twitter pour partager que la réglementation est l’un des principaux aspects sur lesquels l’industrie devrait se concentrer l’année prochaine.

« Le plus important ici est de travailler en collaboration sur les moyens de combler les lacunes réglementaires actuelles tout en permettant aux liquidités de se déplacer à terre – vers les États-Unis, l’Europe et d’autres juridictions. »

En ce qui concerne la réglementation des pièces stables, a déclaré la SBF, les autorités ne doivent pas la restreindre aux banques existantes, car cela limiterait la croissance d’un réseau ouvert.

La SBF a en outre appelé à une « surveillance standard du marché » – un régime unifié qui a des normes similaires pour le spot, les contrats à terme, etc. En outre, l’industrie a besoin d’un régime basé sur la divulgation, l’enregistrement et la lutte contre la fraude pour les émissions de jetons. « L’objectif de tout cela est d’en sortir plus fort » avec à la fois la protection des clients et la clarté réglementaire.

« Je suis optimiste que nous pourrions y arriver dans les prochaines années ; qu’il y a une lumière au bout du tunnel.

