Le projet de loi sur la pénurie de puces est adopté par le Sénat, mais la Chambre l’adoptera-t-elle?

À l’heure actuelle, vous avez probablement entendu dire que le monde est confronté à une pénurie de puces à long terme pour tout, des voitures aux smartphones. La pénurie est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il est si difficile d’acheter des consoles de jeux, des cartes graphiques et d’autres appareils électroniques.

Lorsque l’industrie a reconnu pour la première fois la pénurie de puces, le président des États-Unis, Joe Biden, est rapidement intervenu pour exprimer son soutien en fournissant un financement pour aider à atténuer le problème. Aujourd’hui, le Sénat des États-Unis a fait un grand pas vers cet objectif. Il vient d’adopter un projet de loi agressif qui verserait des milliards de dollars dans le financement des fabricants basés aux États-Unis pour aider à lutter contre la dépendance toujours croissante de l’industrie à l’égard de la Chine (via Bloomberg).

Le projet de loi a été adopté avec un soutien écrasant au Sénat à un vote de 68-32. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le projet de loi “devrait être considéré comme l’une des choses les plus importantes [the Senate] a fait depuis très longtemps.

Cependant, maintenant, le projet de loi fait face à la Chambre des représentants, où son avenir est moins certain.

Le projet de loi sur la pénurie de puces fait face à la Chambre et met la Chine en colère

Les dirigeants de la Chambre des représentants des États-Unis n’ont fait aucune déclaration publique sur le projet de loi. Cela ne veut pas dire qu’ils ne le soutiendront pas, mais cela laisse planer un doute sur son passage ou non.

Pour ce que cela vaut, Schumer est convaincu que la Chambre le fera adopter avec quelques amendements. Après avoir parlé du projet de loi avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le président du comité scientifique de la Chambre, Eddie Bernice Johnson, il est convaincu que le projet de loi du Sénat est proche de ce sur quoi la Chambre a travaillé pour elle-même.

“C’est dans l’agenda du président Biden et je suis tout à fait certain que nous obtiendrons un très bon produit sur le bureau du président”, a déclaré Schumer.

Le projet de loi lui-même prévoit 190 milliards de dollars de dépenses. La majeure partie de cette somme servirait à accroître la R&D dans les universités et institutions similaires. 52 milliards de dollars supplémentaires iraient aux fabricants nationaux pour aider à accroître la production.

Le Sénat espère que le projet de loi donnera un coup de fouet à l’industrie des semi-conducteurs ici aux États-Unis. L’un des problèmes qui ont conduit à cette pénurie mondiale de puces est le manque de financement pour le développement national, qui a permis à la Chine de dominer essentiellement l’industrie.

L’industrie des puces a répondu positivement au projet de loi, mais la réponse de la Chine a été plutôt négative. La Chine a exhorté les États-Unis à “arrêter immédiatement” les progrès sur le projet de loi, selon l’agence de presse officielle Xinhua. Il a déclaré que le projet de loi « salit la trajectoire de développement et les politiques intérieure et étrangère de la Chine et interfère dans les affaires intérieures de la Chine sous la bannière de l’innovation et de la concurrence ».