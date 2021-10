Le projet de loi sur la réconciliation des revendications « mettra fin à l’Amérique telle que nous la connaissons »

L’homme reclus et toujours discret, Donald Trump, a surmonté sa nature timide pour se présenter dans l’Iowa aujourd’hui et se lamenter devant le carnage qu’il voit tout autour de lui. Nous supposons qu’il ne voulait pas dire les milliers de sectateurs qui ont envahi l’Iowa aujourd’hui pour entendre les choses qu’A) ils savaient qu’ils entendraient, et B) des choses qu’ils savent déjà être vraies, du moins dans leur propre esprit.

Ainsi, l’homme qui est fier de mesurer le pouls de ses partisans, ne pensant qu’à ce qu’il peut faire dans leur meilleur intérêt, a décidé que son esprit généreux le conduirait dans l’Iowa, espérant juste apporter un peu de joie à ces gens, qui regardaient L’Iowa a battu Penn State aujourd’hui, quelque chose au moins aussi important.

Il savait que l’une des préoccupations les plus urgentes dans l’Iowa devait être le fait qu’il soit envahi par des vampires « bl00dassoiffés », attendez – non, c’était des gangs. Les seules personnes qui s’inquiètent pour les vampires vivent à Santa Cruz et elles savent qu’il y a tout ce que Trump peut faire à ce sujet, étant lui-même un vampire :

elles sont? pic.twitter.com/pHB6ghMUZ7 – Aaron Rupar (@atrupar) 10 octobre 2021

Avant de passer à la façon dont le projet de loi sur la réconciliation mettra fin à l’Amérique telle que nous la connaissons, nous devons absolument souligner que si des vampires assoiffés, nous voulons dire des gangs, prennent le dessus, c’est ce qui mettra fin à l’Amérique telle que nous la connaissons, non quel que soit le budget signé à Washington.

Mais Trump est très préoccupé par le fait qu’un New Deal moderne mettra fin à l’Amérique telle que nous la connaissons. Cela devrait absolument être une ligne d’applaudissements parce que « l’Amérique, telle que nous la connaissions » sous Trump, était un cauchemar de quatre ans, à tel point qu’ils ont ri et pleuré à propos de ce qui est arrivé aux États-Unis. Indépendamment:

Trump affirme que le projet de loi sur la réconciliation est « un projet de loi pour mettre fin à l’Amérique telle que nous la connaissons ». pic.twitter.com/Oob9lsUDgO – Aaron Rupar (@atrupar) 10 octobre 2021

Normalement, nous ne couvrons pas beaucoup de rassemblements Trump. Mais puisque nos lecteurs ne savent sûrement pas que les vampires assoiffés de bl00d, nous voulons dire les gangs, envahissent nos rues, et que l’Amérique telle que nous la connaissons est sur le point de se terminer, nous pensions que vous deviez le savoir.

Après tout, vous n’avez peut-être même pas remarqué. Vous pourriez même penser que les choses vont assez bien.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak