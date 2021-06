Le projet de loi sur la réforme électorale des démocrates est un « problème de sécurité nationale » 10z viral

Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse bondé à la Maison Blanche lundi qu’il y avait un élément de sécurité nationale derrière le projet de loi électoral radical des démocrates du Congrès.

“Je dirais que la notion de base de la réforme démocratique et des droits de vote aux États-Unis est une question de sécurité nationale”, a déclaré Sullivan.

Sullivan a promu le projet de loi sur la prise de contrôle des élections, qui devrait être bientôt voté au Sénat.

“Nous sommes dans une compétition de modèles avec les autocraties et nous essayons de montrer au monde que la démocratie américaine et la démocratie au sens large peuvent fonctionner, peuvent effectivement réaliser la volonté du peuple”, a poursuivi Sullivan.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le droit de vote des Américains était un « problème de sécurité nationale ». pic.twitter.com/uMvtaK5QBx – The Post Millennial (@TPostMillennial) 7 juin 2021

“Et dans la mesure où nous n’actualisons pas la remise à neuf et la refonte de nos propres processus et procédures démocratiques pour répondre aux besoins du moment moderne, nous n’allons pas réussir à faire valoir cette cause auprès du reste du monde, de la Chine. à la Russie ou à quelqu’un d’autre. Et il y a donc une dimension de sécurité nationale à cela aujourd’hui, tout comme il y en avait pendant les décennies de la guerre froide », a-t-il déclaré.

Le HR1 des démocrates est un projet de loi de 800 pages en proie à des modifications des lois électorales qui empêcheraient les États de se protéger contre les options élargies de vote par courrier et les dispositions laxistes sur l’identification des électeurs qui ont été militarisées lors des élections de 2020. La législation est clairement partisane, passant la Chambre des représentants sans aucun soutien du GOP.

Le projet de loi est largement condamné par les républicains, mais des sponsors de gauche tels que le Sixteen Thirty Fund ont consacré au moins 2 millions de dollars à l’adoption de HR 1 et d’autres lois de gauche pour faire avancer les programmes démocrates.

Le soutien de Sullivan au projet de loi montre à quel point l’administration Biden est investie pour cimenter les pratiques douteuses mises en œuvre lors des élections de 2020 au nom de COVID. Certains États comme le Texas et la Géorgie ont déjà pris des mesures dans leurs propres législatures, au grand dam de la gauche, pour garantir que les éléments de vote lâches dans leurs États respectifs soient interdits ou ne soient pas rendus permanents.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

Lien source