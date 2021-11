Le projet de loi sur l’abrogation des lois agricoles a été adopté à Lok Sabha au milieu du tumulte de l’opposition

Le projet de loi stipule que bien que « seul un petit groupe d’agriculteurs proteste » contre ces législations, le besoin du moment est d’emmener tout le monde pour une croissance inclusive.

Le Farm Laws Repeal Bill 2021, visant à retirer les trois lois agricoles litigieuses, a été adopté à la Lok Sabha lundi, le premier jour de la session d’hiver du Parlement. Le ministre de l’Agriculture de l’Union Narendra Singh Tomar a déposé le projet de loi à la Chambre qui a été adopté sans aucune discussion au milieu du tumulte de l’opposition dirigée par le Congrès exigeant une discussion. Il est susceptible d’être adopté dans le Rajya Sabha aujourd’hui même.

Exigeant une discussion sur le projet de loi, le chef du Congrès de Lok Sabha Adhir Ranjan Chaowdhury a déclaré : « » Puisque le projet de loi mentionne « l’examen et l’adoption », comment peut-il n’y avoir aucune discussion à ce sujet ?

Le projet de loi a déclaré que bien que «seul un petit groupe d’agriculteurs proteste» contre ces législations, le besoin du moment est d’emmener tout le monde pour une croissance inclusive.

Dans une allocution spéciale à la nation, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le 19 novembre que les trois lois agricoles, qui ont été adoptées par le Parlement en septembre de l’année dernière, seront abrogées lors de la session d’hiver et a déclaré que ces lois avaient été adoptées pour le bien-être des agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs, mais son gouvernement n’a pas pu expliquer les avantages à certains agriculteurs malgré ses efforts. La Cour suprême avait suspendu l’application des trois lois en janvier.

Avant l’adoption du projet de loi, les débats ont été ajournés pendant une heure au milieu du vacarme alors que les membres de l’opposition cherchaient à soulever la question de la mort d’agriculteurs lors de leurs protestations contre trois lois agricoles.

Initialement, les membres du Congrès protestaient depuis leurs sièges et ont ensuite rejoint les membres du Congrès de Trinamool qui étaient déjà dans le puits. Ils ont également été rejoints par des membres de certains autres partis d’opposition. Certains membres de l’opposition ont affiché des pancartes indiquant « sauvez les agriculteurs ».

Alors que le vacarme continuait, le président Om Birla a déclaré aux membres protestataires qu’ils devaient garantir la dignité de la Chambre et que c’était le premier jour de la session d’hiver. Sans relâcher les protestations, Birla a ajourné les débats jusqu’à midi et la Chambre n’a réussi à aborder qu’une seule question pendant l’heure des questions.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.