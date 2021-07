Le projet de loi sur l’ADN doit peser les préoccupations concernant la vie privée et la stigmatisation indue

in

Le projet de loi sur la réglementation de la technologie de l’ADN (utilisation et application) sera examiné par le Parlement lors de la session de mousson en cours. Le projet de loi a connu plusieurs itérations au cours des 15 dernières années, alors même que plus de 60 pays ont donné le soutien législatif nécessaire aux activités impliquant la technologie de l’ADN – principalement la police / les enquêtes médico-légales – qui nécessitent une réglementation. Le comité permanent du Parlement, en février 2021, avait signalé de nombreuses préoccupations importantes; Espérons que le projet de loi qui sera présenté y répond.

Le comité avait recommandé que le gouvernement clarifie les craintes selon lesquelles certaines collectivités porteront un fardeau disproportionné en raison de l’utilisation d’un tel profilage génétique dans le système de justice pénale. Bien que le comité n’ait pas recommandé la suppression des dispositions relatives à la collecte d’ADN sur des « enquêtés » et des « suspects » dans des crimes et la conservation des données connexes, il a signalé les dangers de cela. Le projet de loi comprend une clause de consentement dans ces cas précis, mais il y a aussi une disposition pour les déroger. Cela équivaudra à une atteinte à la vie privée de ces personnes si elles sont finalement acquittées ou si elles ne sont plus un suspect.

Certains membres du comité ont également signalé la stigmatisation possible de communautés spécifiques – par exemple, 66% des sous-procès dans les prisons indiennes appartiennent aux communautés SC, ST, OBC. Les réussites des enquêtes criminelles basées sur les données ADN disponibles continueront de faire peser le fardeau de la criminalité perçue sur ces communautés, car les crimes commis par des membres d’autres communautés peuvent ne pas être enregistrés comme succès de profilage ADN ou attribués aux enregistrements ADN ; en bref, le profilage ne saisira pas la véritable prévalence pour certaines communautés.

Une autre préoccupation majeure — bien que le comité n’ait pas recommandé la suppression de cette disposition — concerne le « index de scène de crime », ou les données ADN enregistrées à partir d’une scène de crime. Une telle collecte d’ADN à grande échelle, comme le comité l’avait prévenu, mettra dans la base de données des individus qui peuvent n’avoir aucun lien avec un crime commis mais dont l’ADN peut être présent sur la scène du crime.

Le projet de loi que le gouvernement a l’intention de présenter devrait en tenir compte. Il existe des problèmes clés de confidentialité qui doivent être résolus, en particulier en ce qui concerne la conservation des données dans la base de données. Alors que la Cour suprême a reconnu le droit à la vie privée comme un droit fondamental en 2017, dans l’arrêt Puttaswamy, une garantie solide contre la violation de la vie privée, y compris les données ADN, doit être présentée par le gouvernement, soit en s’inspirant des lois existantes, soit en définissant de nouvelles lois. Étant donné qu’une grande partie des données seront stockées électroniquement, certains aspects de cela devront être couverts par la loi sur la protection des données personnelles, qui traîne depuis 2019.

Il ne fait aucun doute que la technologie de l’ADN est d’une importance fondamentale pour le système de justice pénale, et pas seulement du point de vue de la résolution de crimes. Des recherches menées aux États-Unis montrent que la simple existence des données génétiques d’un délinquant dans une base de données pourrait avoir un impact positif net sur la récidive. Cependant, l’Inde doit agir prudemment – ​​le gouvernement doit également s’assurer que le projet de loi contienne des dispositions qui interdisent effectivement le profilage génétique en gros, comme celui que la Chine fait pour ses minorités.

