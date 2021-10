Le projet de loi sur l’équité raciale de Philadelphie interdit à la police de faire des arrêts pour des infractions mineures

Le conseil municipal de Philadelphie a adopté un projet de loi visant à éliminer les inégalités raciales qui interdira à la police d’effectuer des contrôles routiers pour des infractions mineures.

« Être arrêté par les forces de l’ordre est un rite de passage pour les hommes noirs. C’est quelque chose que nous savons tous que nous allons devoir traverser », a déclaré le membre du conseil Isaiah Thomas à propos du projet de loi. « J’ai été arrêté tellement de fois que j’en ai perdu le compte. »

Les personnes de couleur sont 3,4 fois plus susceptibles d’être arrêtées que les conducteurs blancs, selon une analyse de WPVI-TV à Philadelphie. Les partisans du projet de loi soutiennent que ces arrêts sont un prétexte pour fouiller les véhicules, ce qui entraîne une méfiance envers la police parmi les conducteurs noirs et latinos.

Thomas s’est souvenu d’un incident au cours duquel il a été arrêté pour avoir un feu arrière cassé, découvrant seulement qu’il n’était pas cassé le lendemain lorsqu’il l’a amené chez un mécanicien. Selon Michael Mellon, chef de l’unité de responsabilité de la police des défenseurs publics de Philadelphie, une lumière cassée est l’infraction mineure la plus courante pour laquelle les conducteurs de la ville sont arrêtés.

Lors d’un vote à 14 contre 2, le conseil a décidé d’interdire cela et d’autres violations mineures qui ne constituent pas une menace imminente pour la sécurité.

Mellon a déclaré qu’il avait conduit à Philadelphie toute sa vie, y compris dans certains des quartiers les plus surveillés de la ville pour des enquêtes. Mais en tant qu’homme blanc, Mellon a déclaré qu’il n’avait jamais été arrêté par la police de Philadelphie.

« La seule vraie réponse que nous ayons ici est qu’il y a un préjugé racial dans la police elle-même », a déclaré Mellon.

Jusqu’à présent cette année, les conducteurs noirs ont représenté 76,7 % des arrêts de la circulation dans la ville, soit environ le double de leur part de la population de la ville. Les conducteurs noirs sont 5,2 fois plus susceptibles d’être arrêtés que les conducteurs blancs, tandis que les conducteurs amérindiens étaient 5,7 fois plus susceptibles d’être arrêtés. Pendant ce temps, les conducteurs latinos étaient 1,6 fois plus susceptibles d’être arrêtés que les conducteurs blancs.

Mellon a déclaré que la police de la ville avait mis en place des « points de contrôle itinérants » qui ont généralement un impact sur les zones à prédominance minoritaire et « arrêtent qui ils veulent », principalement pour des infractions mineures à la circulation. Il a également noté que les arrêts étaient difficiles à contester en raison d’une décision de la Cour suprême les jugeant légaux.

« La Cour suprême des États-Unis a donné le feu vert aux policiers pour profiler les personnes racialement », a déclaré Mellon. « La seule chose qu’ils savent faire, c’est arrêter des voitures et peut-être qu’ils auront de la chance et trouveront quelque chose. »

De tous les contrôles routiers dans la ville cette année qui ont entraîné une fouille policière du véhicule, 94% des conducteurs étaient des personnes de couleur. Mais les fouilles dans les véhicules des Blancs sont plus susceptibles de révéler de la contrebande, selon l’analyse.

« La façon dont les hommes noirs sont souvent fouillés, en particulier ici dans la ville de Philadelphie, lorsqu’ils sont arrêtés par les forces de l’ordre, vous met dans une position où vous êtes souvent très, très mal à l’aise », a déclaré Thomas.

Le projet de loi ira maintenant au bureau du maire de Philadelphie, Jim Kenney, pour signature.