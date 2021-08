Le projet de loi sur les infrastructures accélérera la dévaluation de l’USD et la couverture Bitcoin (Opinion) Crypto new media

Le projet de loi d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars au Congrès américain est actuellement en pause jusqu’au 27 septembre ou plus tard. Pendant ce temps, les démocrates de la Chambre veulent dépenser 3 500 milliards de dollars. Après 6 000 milliards de dollars de crédits Covid en 2020. Voici pourquoi c’est un environnement macro favorable pour la crypto.

Le sort de la relation entre les États-Unis et la crypto-monnaie est enveloppé dans le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les crédits d’infrastructure. La résolution d’une règle fiscale litigieuse insérée en tant qu’amendement au gigantesque paquet d’infrastructures déterminera à la fois la position du gouvernement envers l’industrie et la nature de l’obligation fiscale du secteur envers l’IRS.

Mais cela mis à part, la force de l’ampleur budgétaire exercée par le Congrès américain pour faire adopter ce projet de loi, avec les crédits de relance d’urgence sans précédent l’année dernière, et tout cela en plus des crédits annuels réguliers record, aura un autre type de effet sur l’avenir des actifs numériques.

Cela suscitera un intérêt plus large pour les crypto-monnaies en tant que véhicules d’épargne et d’investissement, et renforcera la valeur de leur capitalisation boursière réelle et nominale. Avec une dévaluation aussi énergique du dollar américain, les actifs numériques connaîtront probablement davantage d’entrées de capitaux de la part des investisseurs qui les recherchent pour se couvrir contre l’inflation, ainsi qu’un potentiel de retour sur investissement fou et stupide dans le secteur de la haute technologie.

Perspectives d’inflation du dollar américain

Inflation en 2021 : jusqu’à présent, la plus élevée en quatre décennies. Données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis

Pour de nombreux économistes faisant autorité, comme le lauréat du prix Nobel Friedrich Hayek, le résultat final prévisible de cette expansion monétaire radicale est l’inflation des prix.

Cette inflation s’est même étendue aux prix à la consommation américains déjà en 2021. L’IPC (indice des prix à la consommation) sans doute sous-estimé par l’inflation a augmenté de l’équivalent de 5,4% par an en juillet. En outre, de nombreux autres indicateurs d’inflation affichent des taux d’inflation mensuels équivalents de plus de 5 % par an au cours des douze derniers mois.

Un écrivain pour CNBC résume pourquoi c’est important:

« Au cours des derniers mois, le prix de tout, de l’épicerie aux voitures en passant par les vêtements, a augmenté, mettant à rude épreuve les budgets des ménages à travers le pays. Dans le même temps, l’épargne est devenue moins précieuse, frappant les Américains d’un double coup sur leurs comptes bancaires. »

L’étude de suivi trimestrielle d’E*TRADE Financial Holdings auprès d’investisseurs expérimentés sur sa plate-forme, ainsi qu’une enquête auprès des utilisateurs, ont révélé que les investisseurs considèrent l’inflation comme le principal risque du portefeuille.

La montée en flèche des obligations de dette souveraine, des dépenses déficitaires et une monétisation de la dette record menacent de rendre l’inflation de cette année plus permanente.

La crypto-monnaie comme couverture contre l’inflation

Le prix du Bitcoin a récemment dépassé la barre des 50 000 $ US. Investopedia dit dans une mise à jour du prix Bitcoin du 23 août :

« Une autre cause possible du rebond du prix du Bitcoin est qu’il peut être considéré comme une couverture contre la hausse de l’inflation. Si tel est le cas, cela indiquerait que les monnaies numériques sont utilisées par un segment croissant du public investisseur comme substitut à l’or et à d’autres métaux précieux, qui sont des couvertures plus traditionnelles contre l’inflation. »

Bien qu’il ne soit « pas un gros propriétaire », Ray Dalio, qui a fondé Bridgewater, le plus grand fonds spéculatif au monde, déclare :

“Il y a certains actifs que vous souhaitez posséder pour diversifier le portefeuille, et le bitcoin est quelque chose comme un or numérique.”

Alors que l’or a servi de couverture traditionnelle contre l’inflation, Steve Ehrlich, PDG de Voyager Digital (VYGVF), une société de courtage en crypto-monnaie, déclare : « Il existe un nombre fini de pièces. C’est pourquoi le bitcoin peut remplacer l’or. Les crypto-monnaies comme Bitcoin avec une limite stricte sur l’offre maximale sont des artefacts simulés par ordinateur encore plus férocement déflationnistes que l’or.

Un article du 24 août sur Yahoo Finance intitulé « Devez-vous investir dans Bitcoin pour votre retraite ? » explique pourquoi :

«Le bitcoin a une offre fixe de 21 millions de pièces, ce qui signifie que contrairement aux monnaies fiduciaires comme le dollar américain, il ne peut plus être créé une fois que l’offre en circulation atteint ce chiffre. C’est l’un des principaux avantages de la valeur projetée du bitcoin au fil du temps, qui devrait augmenter à mesure que le pouvoir d’achat des monnaies fiduciaires diminue en raison de l’inflation.

Alors que cet environnement macro inflationniste intense incite les investisseurs à protéger leur richesse contre la dévaluation du dollar avec des actifs à l’abri de l’inflation, cette inondation fiduciaire fait également baisser les taux d’intérêt et rend moins cher l’investissement dans la crypto.

