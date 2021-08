Le projet de loi sur les infrastructures coûtera des centaines de milliards de plus que les estimations de la Maison Blanche .

Des experts fédéraux du budget et des impôts ont déclaré à Just the News que le projet de loi d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars finira par coûter des centaines de milliards de dollars de plus qu’initialement estimé par la Maison Blanche et les législateurs impliqués dans les négociations.

Le projet de loi comprend actuellement environ 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses en plus des dépenses de transport de base réautorisées, ce qui représente un coût total approximatif de 1,2 billion de dollars.

« Il s’agit d’un plan d’environ 550 milliards de dollars sur cinq ans », a déclaré Scott Hodge, président de la Tax Foundation. « Si vous supposez que toutes les dépenses ont été renouvelées pour dix ans complets, le coût serait alors de plus de 1 000 milliards de dollars. Cependant, nous devons maintenant examiner dans quelle mesure les compensations qu’ils proposent sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Le Comité pour un budget fédéral responsable suggère que seulement environ 200 milliards de dollars de ces compensations sont réels et réalisables sur une décennie. J’ai tendance à être d’accord avec eux, mais je soupçonne que le nombre pourrait tomber bien en dessous de cela. »

Hodge a prédit que les nouvelles dépenses dans la facture d’infrastructure pourraient finalement totaliser plus de 800 milliards de dollars sur une période de 10 ans au lieu des 550 milliards annoncés.

« Il y a beaucoup de si dans cette évaluation », a-t-il déclaré. « Si toutes les dépenses étaient renouvelées pendant une décennie et si les compensations réalisables étaient réalisées, le coût pour les contribuables pourrait dépasser 800 milliards de dollars sur une décennie, sans compter les intérêts sur la nouvelle dette pour payer les dépenses. Nous parlons d’argent réel.

Marc Goldwein, vice-président principal et directeur principal des politiques du Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré que le budget “compensation” que le groupe bipartite de sénateurs et la Maison Blanche comptent dans leur estimation des coûts du projet de loi n’est pas exact.

« Il se peut qu’il y ait 70 ou 80 milliards de dollars de coûts indirects supplémentaires dans la facture, et ce que je veux dire par là, c’est que les factures d’autoroute sont de cinq ans, et c’est inclus dans cela, de l’argent pour les autoroutes et le transport en commun, mais quelle que soit votre dernière année, cela devient votre nouveau point de départ pour le prochain projet de loi sur l’autoroute », a déclaré Goldwein.

“Donc, si vous augmentez les dépenses de la cinquième année de 10 milliards de dollars, vous avez effectivement augmenté les dépenses de 10 milliards de dollars les années 6, 7, 8, 9 et 10”, a-t-il poursuivi. «Donc, quand nous examinons cela, il semble que le projet de loi va en fait augmenter les coûts totaux d’un peu plus de 600 milliards de dollars, y compris cela. Nous ne connaissons pas le chiffre exact, mais c’est probablement 70 milliards de dollars, peut-être 80 milliards de plus de dépenses.

Goldwein a déclaré que la Maison Blanche et les sénateurs impliqués “surestiment considérablement” les compensations dans l’estimation des coûts du projet de loi.

“Fondamentalement, si vous regardez leurs chiffres pour les compensations, vous devriez supprimer les 53 milliards de dollars pour la réaffectation des allocations de chômage, 67 milliards de dollars pour le spectre [auction sales], et environ 160 milliards de dollars pour la réaffectation des secours COVID », a déclaré Goldwein. «Et la raison pour laquelle j’ai supprimé ces trois choses, c’est que toutes les trois s’attribuent essentiellement le mérite de quelque chose qui s’est produit dans le passé.

« Ils s’attribuent le mérite du fait que certains programmes coûtent moins cher qu’une partition originale, et qu’il n’y a pas d’argent sur un compte quelque part qu’ils puissent réutiliser. C’est juste le fait qu’il a fini par arriver à moins que le coût initial. La façon dont fonctionnent les compensations est la question suivante : combien d’argent votre facture vous permet-elle d’économiser par rapport à ce qui se passerait autrement ? Leur facture n’économise rien dans ces catégories.

Goldwein a déclaré que les négociateurs sont “choisissants” lorsqu’il s’agit de réclamer des compensations pour payer la législation.

« Si vous regardez tous les secours COVID, oui, les allocations de chômage pour le plan de sauvetage américain ont coûté 50 milliards de dollars de moins que nous le pensions, mais les allocations de chômage pour la loi CARES ont coûté plus de 100 milliards de dollars de plus », a-t-il déclaré.

Goldwein a ajouté que le crédit d’impôt pour congés de maladie payés coûte 90 milliards de dollars de moins que prévu, mais les coûts d’expansion de Medicaid sont de 120 milliards de dollars de plus.

« Donc, vous ne pouvez pas simplement choisir et prendre les choses qui coûtent moins cher, mais pas aussi regarder les choses qui coûtent plus cher », a-t-il déclaré.