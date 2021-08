in

Le projet de loi sur les infrastructures fait l’objet d’une révision, mais le texte final est toujours « mauvais » et désormais « vague » aussi

Ron Wyden (D-Oregon) a également soutenu la communauté crypto en exprimant ses préoccupations concernant le projet de loi, affirmant qu’il “ne comprend pas le fonctionnement de la technologie”.

Le projet de loi controversé sur les infrastructures a été révisé après des conversations avec le personnel du Sénat et des experts en fiscalité des actifs numériques concernant les exigences de déclaration d’informations pour les actifs numériques.

La Chambre de commerce numérique s’est attachée à garantir que les opérateurs de nœuds, les mineurs et les validateurs ne soient pas inclus dans le champ d’application de la disposition. Le projet de loi a maintenant modifié la définition d’un courtier pour inclure « toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne ».

Auparavant, la définition mentionnait l’échange décentralisé et le marché peer-to-peer.

“C’est mieux que là où cela a commencé, mais toujours pas assez pour exclure clairement les mineurs et les personnes dans des situations similaires”, a déclaré Jerry Brito, directeur exécutif de CoinCenter, une organisation à but non lucratif axée sur les politiques de cryptographie.

Alors que la Chambre de commerce numérique a déclaré dans sa clarification que le texte final du projet de loi indiquait clairement son intention d’exclure les opérateurs de nœuds, les mineurs et les validateurs en impliquant une relation contractuelle, cela pourrait ne pas être le cas.

« Le langage est passé de « très mauvais » à « très vague et toujours très mauvais ». Pas une amélioration », a déclaré Jake Chervinksy, avocat général chez Compound Finance.

1/ @blockchainassn et ses 46 sociétés membres – des sociétés dotées d’une grande expertise dans l’écosystème de la cryptographie – apprécient l’engagement continu du Sénat sur les dispositions de déclaration d’informations fiscales sur les actifs numériques dans le projet de loi bipartite #infrastructurebill. – Association Blockchain (@BlockchainAssn) 2 août 2021

Blockchain Association a également exprimé ses inquiétudes quant au dernier langage qui pose toujours des problèmes fondamentaux. Supposons que ces participants au réseau qui n’ont aucune relation client soient tenus de fournir des informations sur leurs clients. Dans ce cas, il sera « impossible » de s’y conformer et de stimuler l’innovation et les affaires à l’étranger.

« L’industrie devrait savoir – et a besoin de savoir – comment cette disposition s’applique, mais cela reste encore flou. Nous sommes impatients de poursuivre ce dialogue et remercions sincèrement les bureaux du Sénat pour leur engagement et leur attention à cette question jusqu’à présent. »

Pendant ce temps, après que le membre du Congrès Warren Davidson, un partisan de la cryptographie se soit opposé au projet de loi, Ron Wyden (D-Oregon) a également tweeté son soutien à la communauté des crypto-monnaies.

Alors que les impôts dus via la crypto-monnaie sont un “vrai problème qui mérite une vraie solution”, Wyden a déclaré que ce projet de loi bipartite n’est même pas proche de cette solution, mais “une tentative d’appliquer des règles de brique et de mortier à Internet et ne parvient pas à comprendre comment la technologie travaux.”

Pendant ce temps, Nic Carter de Castle Island Ventures a appelé les mineurs cotés en bourse aux États-Unis, qui n’ont pas été entendus parler du projet de loi. « Où sont-ils là-dessus ? Pour une menace existentielle comme celle-ci, ils devraient absolument inonder Washington de lobbying et d’argent », a-t-il déclaré.

« Nous avons fait des progrès, mais le langage est toujours inacceptable. Ensuite, nous plaiderons pour un amendement au Sénat. Si cela échoue, nous porterons notre combat devant la Chambre », a déclaré Chervinsky.

