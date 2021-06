Minage de Bitcoin

Le projet de loi sur l’extraction de crypto-monnaie s’éteint après que l’Union de New York s’est « opposée »

Dans son mémorandum d’opposition, le syndicat a déclaré que New York « devrait adopter » la cryptographie car elle est « susceptible d’être adoptée » par les institutions financières traditionnelles et les gouvernements nationaux dans un avenir proche.

Un projet de loi de New York qui aurait imposé un moratoire de trois ans sur l’extraction de crypto-monnaie dans l’État a pris fin à la chambre basse de la législature de l’État américain en raison de l’union.

La Fraternité internationale des ouvriers en électricité a rédigé un mémorandum d’opposition affirmant que le projet de loi « cible injustement l’utilisation d’une technologie spécifique ».

Alors que le syndicat «soutient fortement (s)» les objectifs de la loi sur le leadership climatique et la protection des communautés, la loi proposée interdirait une entreprise simplement parce qu’elle obtient l’électricité d’un générateur derrière le compteur ou du réseau, ont-ils déclaré.

Sans oublier qu’il existe déjà des processus suffisants et rigoureux qui sont requis pour l’approbation des générateurs et des centres d’énergie avant leur construction, leur exploitation et leur expansion, a-t-il ajouté.

“Le projet de loi distingue un modèle commercial spécifique – en fait, il arrêterait le fonctionnement et l’expansion d’une installation spécifique – et permettrait à d’autres modèles très similaires dans l’industrie du jeu de continuer.”

Le mémorandum indique en outre que le projet de loi “ne prend pas non plus en compte les avantages valables de la technologie derrière l’industrie”.

Les responsables peuvent ne pas vraiment voir les avantages offerts par l’industrie de la cryptographie et la vitesse à laquelle elle se développe, mais les locaux de la construction le leur ont fait remarquer très clairement.

“Bien qu’elle soit relativement nouvelle, la crypto-monnaie devient de plus en plus courante en tant que méthode de paiement et investissement financier”, ont-ils déclaré tout en notant que les centres miniers sont l’élément clé de la sécurité des crypto-monnaies.

Le syndicat poursuit ensuite en soulignant que la technologie ici « est susceptible d’être adoptée » par les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux dans un proche avenir en raison de sa sécurité inhérente.

Au lieu de distinguer et de traiter une entreprise différemment des autres en raison de son utilisateur final, « New York devrait adopter les technologies émergentes » et toutes les opportunités que cette nouvelle technologie apporte en termes d’emplois et de sécurité financière.

