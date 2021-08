Le projet de loi sur l’infrastructure des États de Coinbase pourrait avoir un impact sur 60 millions de propriétaires américains de crypto-monnaies Crypto new media

Le vice-président fiscal mondial de Coinbase a condamné la décision controversée du Congrès d’introduire des dispositions fiscales cryptographiques dans le projet de loi sur les infrastructures. Ils ont averti que ce projet de loi pourrait avoir un impact sur 20 % de la population américaine, soit environ 60 millions d’Américains.

Le vice-président des impôts a tiré parti des dispositions de cryptographie précipitées ajoutées au projet de loi bipartite sur l’infrastructure du Congrès. Lawrence Zlatkin a critiqué les législateurs à la dernière minute pour avoir inclus à la hâte des amendements pouvant affecter 60 millions d’Américains.

Coinbase Global est une société américaine qui exploite une plateforme d’échange de crypto-monnaie. Il fait partie des courtiers en ligne les plus populaires dans le monde et prend actuellement en charge les commerçants de plus de 30 pays. Coinbase fonctionne d’abord à distance et n’a pas de siège physique officiel.

Un article de blog publié le 21 août visait l’article éditorial de Bloomberg du 19 août. L’article a également félicité les dispositions cryptographiques pour les projets de loi d’infrastructure.

Cependant, le vice-président mondial des impôts de Coinbase, Zlatkin, a également critiqué l’absence de disposition de consultation publique concernant la législation. Il a également estimé qu’environ 20% des résidents américains investissent dans des actifs numériques.

«Environ 60 millions d’Américains possèdent aujourd’hui des cryptos, ce qui représente près d’un cinquième de la population totale des États-Unis. Toute la population, y compris ces Américains, mérite plus de discours que les offres de minuit mises en œuvre à la minute mourante. »

Les responsables de Coinbase affirment que le projet de loi est défavorable à la crypto-communauté

Lawrence Zlatkin explique que le ressentiment à l’égard du contenu du projet de loi dépasse le cadre de l’espace crypto. L’indignation massive du public estime que près de 80 000 personnes ont contacté les sénateurs en quelques jours seulement.

L’exécutif mondial de Coinbase a souligné la définition générale d’un courtier en crypto-actifs telle que contenue dans le projet de loi.

Cela peut imposer une exigence stricte sur le processus de rapport pour les développeurs de logiciels et les validateurs de réseau. En conséquence, ces fonctionnaires peuvent être incapables de remplir leurs rôles tels qu’ils sont contenus dans le projet de loi avec la nouvelle exigence.

Jusqu’à présent, le projet de loi oblige les développeurs de logiciels, les jalonneurs et les mineurs à faire l’impraticable, alors ils sont tenus de s’y conformer.

Aucun avocat en exercice ne les soutiendra pour agir en violation de ces lois et risquera la pénalité pour ne pas s’y conformer. La pénalité pour non-conformité qui peut facilement les mettre en faillite », a déclaré et ajouté un responsable de Coinbase;

«Ce développement affectera grandement l’innovation et limitera l’émergence d’une technologie importante à un stade précoce de développement. La politique fiscale est censée être délibérée et réfléchie, une large portée est simplement une erreur réglementaire.

Lawrence Zlatkin déclare également que les courtiers en actifs numériques devraient adopter un processus de rapport tiers similaire à celui des courtiers traditionnels.

Le projet de loi sur les infrastructures a été déposé au Sénat au début du mois. La population espère qu’il y aura des opportunités d’amendement sur la législation alors que la Chambre prévoit de l’examiner dans quelques mois.

Image vedette de Pixabay