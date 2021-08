Le projet de loi sur l’infrastructure se rapproche de la loi sans amendement aux dispositions cryptographiques ⋆ Crypto new media

Le projet de loi américain sur l’infrastructure se rapproche de l’adoption au Congrès sans aucune modification du langage controversé affectant l’industrie de la crypto-monnaie.

Après une courte impasse, les démocrates de la Chambre ont pu adopter de justesse une motion de procédure permettant aux législateurs de travailler sur leur version du projet de loi de plusieurs milliards de dollars. Les démocrates ont accepté de repousser au 27 septembre la date limite du vote sur le projet de loi sur les infrastructures adopté par le Sénat, qui contient une réglementation stricte en matière de cryptographie.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, se dit inébranlable dans son engagement à faire adopter le projet de loi sur les infrastructures.

«En consultation avec le président du Comité des transports et des infrastructures, je m’engage à adopter le projet de loi bipartite sur les infrastructures d’ici le 27 septembre. Je le fais avec l’engagement de rallier le soutien des démocrates de la Chambre pour son adoption…

Nous devons conserver le privilège de 51 voix en adoptant le budget et travailler avec les démocrates de la Chambre et du Sénat pour parvenir à un accord afin que la Chambre vote sur une loi Build Back Better qui passera au Sénat. »

Le projet de loi sur les infrastructures non amendé contient une clause qui étendrait la définition de « courtier » dans le code des impôts pour inclure « toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne ».

Selon une lettre envoyée par le représentant républicain Tom Emmer du Minnesota à d’autres membres du Congrès, le libellé vague du projet de loi pourrait inclure des acteurs par ailleurs non affectés dans l’espace crypto, tels que les développeurs de logiciels ou les validateurs, qui n’entrent pas dans le champ d’application d’un ” courtier » tel que défini dans le domaine financier traditionnel.

Malgré les efforts de plusieurs représentants et sénateurs américains pour faire un compromis sur le projet de loi afin d’exclure les développeurs de logiciels et les validateurs de réseau, le projet de loi a finalement été adopté sans modification par le Sénat.

Un responsable du département du Trésor a déclaré à CNBC dans une interview que les exigences de déclaration fiscale ne seront pas imposées aux entités cryptographiques qui ne sont pas en mesure de fournir les informations requises.

