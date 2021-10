Le projet de loi sur l’infrastructure sociale a été éviscéré. Les progressistes ne peuvent pas le laisser passer.

– de la vérité

Pour ceux qui jouent encore à la maison, toujours à la recherche des détails de cette longue et vilaine tâche vers l’adoption d’un projet de loi standard sur les infrastructures et d’un deuxième projet de loi appelé Build Back Better Act, cette dernière mise à jour apporte de sombres nouvelles.

En raison presque entièrement de leur propre intérêt et de leur dévouement envers ceux qui financent leurs campagnes, les sénateurs démocrates Joe Manchin et Kyrsten Sinema ont réussi à tuer ou à blesser mortellement plusieurs éléments du projet de loi sur les infrastructures sociales qui auraient considérablement amélioré la vie de millions de personnes. . Beaucoup de ces éléments avaient déjà été supprimés du projet de loi d’infrastructure standard, sur la promesse qu’ils seraient inclus dans le deuxième projet de loi. C’était un mensonge.

Les nouvelles dispositions climatiques vitales qui obligeraient les services publics à passer à l’énergie propre ont disparu, ou presque disparu du projet de loi ; une extension de l’assurance-maladie qui comprend une couverture dentaire, visuelle et auditive ; la réforme de la tarification des médicaments sur ordonnance, essentielle au financement de la facture elle-même ; collège communautaire gratuit; de nouvelles taxes sur les ultra-riches ; et 12 semaines de congé familial et médical payé.

Manchin et Sinema l’ont fait, avec le soutien de quelques démocrates de la Chambre au fond des poches de l’industrie pharmaceutique. Les républicains ont à peine eu à sortir du lit. « Nous sommes toujours ‘non’ sur tout », nous ont-ils parfois rappelé alors qu’ils s’asseyaient et regardaient le spectacle de merde se dérouler.

Après des jours de silence relatif alors que ces dispositions ont été supprimées du projet de loi, Bernie Sanders et le Congressional Progressive Caucus (CPC) – de loin les acteurs les plus constructifs et les plus équitables de ce processus – ont sonné l’alarme : si l’expansion de Medicare et les dispositions climatiques sont supprimées du projet de loi, malgré de nombreuses promesses qu’elles seraient incluses, il n’y a aucune promesse que le caucus de 96 membres votera pour l’approuver.

Sans leurs votes, le projet de loi est presque certainement voué à l’échec à la Chambre, car moins de 10 membres républicains de la Chambre ont indiqué qu’ils le soutiendraient. Les votes du caucus progressiste du Congrès sont la marge, et à l’heure actuelle, cette marge est en péril.

« En fin de compte, tout projet de loi de réconciliation doit inclure des négociations sérieuses de la part de Medicare avec l’industrie pharmaceutique, afin de réduire le coût des médicaments sur ordonnance. C’est ce que veut le peuple américain », a déclaré Sanders avec force mardi, ajoutant qu’un « projet de loi de réconciliation sérieux doit inclure l’extension de l’assurance-maladie pour couvrir les soins dentaires, les appareils auditifs et les lunettes ».

« Les progressistes se battent pour lutter contre la crise climatique, étendre l’assurance-maladie pour couvrir les soins dentaires, la vision et l’audition, et garantir le congé familial en Amérique », a tweeté la représentante progressiste Ilhan Omar. « Ce sont les investissements que les grands pays font dans leurs communautés et nous le pouvons aussi. »

« L’assurance-maladie traite vos yeux, vos dents et vos oreilles comme s’ils ne faisaient pas partie de votre corps », a tweeté la représentante progressiste Cori Bush. « Cela n’a aucun sens. Le Build Back Better Act étend actuellement l’assurance-maladie pour couvrir la vision, les soins dentaires et l’audition. Nous devons nous assurer que cela se produise. »

Le sénateur démocrate du charbon de Virginie-Occidentale n’a pas bougé.

« Sén. Joe Manchin a mis fin lundi à l’une des plus grandes priorités du président du comité sénatorial du budget, Bernie Sanders, l’extension de l’assurance-maladie, qui, selon Manchin, saperait la solvabilité du programme plus large », rapporte The Hill. « Sanders a insisté dans un tweet samedi sur le fait que sa proposition d’étendre l’assurance-maladie pour couvrir les soins dentaires, auditifs et visuels doit être incluse dans un programme de réconciliation budgétaire qui devrait être bien inférieur au prix de 3,5 billions de dollars initialement envisagé par les dirigeants démocrates. Mais Manchin a jeté lundi de l’eau froide sur la pression de Sanders pour étendre l’assurance-maladie, avertissant que le programme risque l’insolvabilité en 2026. »

Manchin insiste également sur le fait que le prix de la facture d’infrastructure sociale ne dépasse pas 1 500 milliards de dollars, soit 2 000 milliards de moins que le montant que Sanders et le Congressional Progressive Caucus ont convenu après de nombreux compromis.

Parce que ce sont des démocrates dont nous parlons, nous devons maintenant traverser la période toujours dangereuse entre le nauséabond et le totalement surréaliste. De l’autre côté de ce gouffre se trouvent la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, qui ont passé tout cet effort à regarder les précieux démocrates «modérés» de Pelosi ronger ces projets de loi comme des castors.

À un carrefour historique qui n’est rien de moins qu’une véritable crise existentielle, le président et le chef de la majorité ont vu les dispositions de vie ou de mort de ces projets de loi être supprimées par des collègues démocrates pourchassant des signes de dollar autour du bâtiment. Leur conseil à tous les démocrates face à cela ? Ne vous inquiétez pas, soyez heureux !

« Si nous n’agissons pas comme si nous étions en train de gagner, le peuple américain ne le croira pas non plus », aurait déclaré Hoyer aux démocrates lors d’une récente réunion privée. Pelosi, pour sa part, a dit à son caucus que le concours était terminé et que les entreprises avaient encore gagné. « Acceptez cela », aurait-elle dit à la salle au cours de cette même réunion privée, « et ayez un récit de succès. »

Oui, bien sûr, faites semblant de diriger et d’avoir un « récit du succès » pour que les gens « croient que nous gagnons ». C’est la politique de la fiction, des lions lâches avec des marteaux et des titres, tout rugissant et sans morsure. Cela aurait dû être le slogan du Parti démocrate depuis le moment où Pelosi et Hoyer se sont impliqués dans la politique de grande envergure. « Démocrates : faire semblant de diriger depuis 1981, parce que Reagan faisait peur et que les républicains disent des choses méchantes ».

Ce n’est pas tout à fait vrai, bien sûr. Le caucus progressiste du Congrès a mené de haut en bas le bon combat depuis le début. Si on pouvait leur reprocher quoi que ce soit, c’est qu’ils étaient assez crédules pour croire à la promesse que ces dispositions vitales supprimées du projet de loi sur les infrastructures seraient réactivées dans le Build Back Better Act.

Peut-être auraient-ils dû choisir le projet de loi sur les infrastructures comme leur colline sur laquelle mourir, un signal immédiat qu’un compromis sur de telles dispositions de vie ou de mort était inacceptable. C’est du recul, et d’ailleurs, que peut faire le PCC quand la direction du parti se replie comme une laverie d’hôtel ?

Autre lueur d’espoir : la plate-forme de campagne très populaire des « deux cents » de la sénatrice Elizabeth Warren pour taxer les ultra-riches pourrait faire partie du Build Back Better Act, en remplacement des autres véhicules fiscaux qui ont été supprimés du projet de loi. L’idée proposée n’est pas exactement la même que la sienne, mais c’est un proche cousin et ferait beaucoup pour récupérer une partie de l’argent que Donald Trump a donné à ses riches amis en décembre 2017. être vu.

Bientôt, bientôt, Pelosi et compagnie continuent de nous le dire. Les projets de loi seront bientôt prêts à être adoptés… mais le caucus progressiste du Congrès pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet avant que l’accord ne soit conclu. C’est une sale affaire, et ce n’est pas encore fini.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur du New York Times et un auteur à succès international de deux livres : War on Iraq: What Team Bush Doesn’t Want You to Know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver chez PoliPointPress.